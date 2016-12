Criza face armata atractivă

Lipsa locurilor de muncă şi salariile din ce în ce mai mici au făcut ca numărul persoanelor interesate de posturile disponibile prezentate de armată să crească exponenţial în fiecare lună. Reprezentanţii Centrului Militar Zonal (CMZ) Constanţa spun că se confruntă cu o situaţie similară celei din perioada de după revoluţie. „Dacă până la suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu, în fiecare an, recrutam în jur de 5.000 de tineri, în prezent, numărul acestora s-a redus la mai puţin de 100 în fiecare an. Aceeaşi situaţie a fost şi în cazul celor care vor să se angajaze în armată. Până în urmă cu câteva luni aveam doar câteva cereri de angajare, cu toate că numărul posturilor libere era foarte mare. În prezent, odată cu criza şi reorganizarea armatei, situaţia s-a schimbat. Tot mai multe persoane vin să se angajeze în armată, însă acum locurile disponibile sunt din ce în ce mai puţine“, a declarat comandantul CMZ Constanţa, comandorul dr. ing. Andrei Murineanu. Pentru a menţine un număr constant de militari cu cât mai puţine cheltuieli, reprezentanţii MApN au găsit soluţia într-un proiect de lege din 2009, care prevede atragerea în Armată a rezerviştilor voluntari, pentru acoperirea deficitului de personal creat prin eliminarea serviciului militar obligatoriu. „Pentru perioada de pregătire, rezervistul voluntar primeşte aceleaşi drepturi ca şi militarii în activitate corespunzător categoriei de personal din care face parte, adică dacă rezervistul este soldat, primeşte solda unui soldat sau gradat în activitate, iar dacă este cadru militar, la fel ca acesta, adică drepturi de hrană, drepturi de echipare, transport, salariale şi aşa mai departe. În afara acestor perioade, se propune acordarea unei indemnizaţii lunare de 30% din solda funcţiei de bază şi din solda gradului deţinut“, a precizat reprezentantul MApN Adrian Bălălău, din cadrul Direcţiei Personal şi Mobilizare din Statul Major General. Potrivit proiectului de lege, efortul financiar al introducerii sistemului de rezervişti voluntari va fi de 11 milioane de lei pentru 2010 şi va creşte în următorii ani, media pe cinci ani fiind de 22 de milioane lei pe an. Pentru aprobarea acestui proiect legislativ este necesar avizul CSAT.