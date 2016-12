Criza financiară a afectat şi marii contribuabili

Criza financiară a afectat nu numai întreprinderile mici şi mijlocii, ci şi marile companii. Mai multe firme mari din Constanţa, incluse în categoria marilor contribuabili sînt puse de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pe „lista neagră”, din cauza datoriilor acumulate către bugetul de stat. De altfel, ANAF a anunţat că a început executarea silită a unora aflaţi pe această listă a datornicilor. Deşi au probleme financiare, aceste societăţi îşi desfăşoară activitatea normal şi se „luptă” cu efectele crizei financiare. Într-un top al firmelor constănţene cu datorii mari la bugetul statului pe primul loc se află societatea Black Sea Suppliers. Societatea figurează pe lista ANAF cu datorii istorice de 7.320.202 milioane de lei, iar cele de dată recentă (existente la finele lunii iunie 2009) au ajuns la 2.715.491 milioane de lei. Dintre acestea, firma are de plată TVA de 2,7 milioane de lei. ANAF spune că societatea are cereri de compensare, care sînt în curs de soluţionare. Conducerea companiei susţine că activitatea se desfăşoară normal şi că, din contră, are de recuperat bani de la stat. În evidenţele ANAF, printre marii contribuabili din Constanţa figurează şi compania Argos, cu datorii către bugetul de stat existente la 30 iunie 2009. Firma figurează pe site-ul ANAF cu obligaţii fiscale către bugetul de stat constituite în anii precedenţi în sumă de 4.238.272 lei, iar cele de dată recentă sînt de 1.478.358 lei. Societatea este restanţieră şi cu plata TVA care este de 1.171.289 lei, dar şi la impozitul pe salarii cu 121.559 lei. Argos Constanţa, specializată în transport naval, construcţii hidrotehnice, construcţii civile are de plătit dobînzi şi penalităţi de 185.510 lei. Ca urmare a datoriilor acumulate la bugetul statului, ANAF a luat decizia începerii procedurii de executare silită. Alt mare contribuabil care figurează pe lista ANAF este Argus SA, unitate reprezentativă în industria uleiurilor vegetale din România, firmă, la care Fiscul spune că a început procedura de executare silită. Obligaţiile restante ale companiei totalizează, conform ANAF, 3.209.333 lei, iar cele recente erau la sfîrşitul lunii iunie de 115.070 de lei. Lista puiblică a contribuabililor care înregistrează obligaţii restante la bugetul statului la 30 iunie cuprinde 280 de societăţi, din care şapte sînt din Constanţa. Datoriile către stat ale marilor contribuabili sînt controlate direct de la Bucureşti, prin Direcţia Generală a de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Un mare contribuabil este o companie care a avut în anul precedent o cifră de afaceri de peste 70 milioane lei (circa 19 milioane euro), dar sînt şi alte criterii pe baza cărora o societate poate fi încadrată în această categorie.