Criză financiară la Săgeata Năvodari

Promovată pentru prima oară în Liga 1 în această vară, Săgeata Năvodari are dificultăţi mari în încercarea de a face faţă rigorilor fotbalului profesionist din punct de vedere financiar şi administrativ. Gruparea de pe litoral se confruntă cu mari probleme în privinţa achitării salariilor şi primelor către jucători, condiţiile de pregătire şi refacere sunt precare, iar lucrările la stadionul din Năvodari, care ar fi trebuit să demareze încă din vară, nici măcar nu au început. În plus, rezultatele extrem de slabe înregistrate în ultimele etape au învolburat şi mai mult apele în curtea clubului năvodărean, motiv pentru care luni seară a avut loc o şedinţă la care au participat reprezentaţii autorităţilor locale şi conducerea celor de la Săgeata. Discuţiile au fost destul de tensionate, mai ales că managerul general al clubului, Aurelian Băbuţan, şi-a depus demisia, existând şi zvonuri că a fost luată în calcul varianta retragerii echipei din campionat.

„Aşa am considerat că este necesar, să-mi depun demisia, dar nu a fost acceptată de către cei care susţin financiar clubul. Nu este însă adevărat că ne retragem din campionat. Se va continua, chiar dacă sunt unele probleme financiare. Într-adevăr, există o întârziere la salariile jucătorilor de două luni şi jumătate, dar sper ca în zilele următoare să se rezolve această problemă. Sunt şi alte cluburi din prima ligă în aceeaşi situaţie. De exemplu, cei de la Mediaş nu şi-au primit banii de patru luni. Sunt alături de echipă şi vom merge la Cluj să ne jucăm şansele”, a declarat Băbuţan. „Referitor la zvonurile privind demisia managerului general, Aurelian Băbuţan, neprezentarea formaţiei la Cluj şi desfiinţarea echipei, conducerea AFC Sageata Năvodari vine cu următoarele precizări: nu s-a pus şi nu se pune în discuţie desfiinţarea echipei, iar zvonurile că formaţia nu va face deplasarea la Cluj sunt total nefondate. Demisia managerului general, una de onoare, pentru că nu au fost obţinute 19 puncte la finalul turului, nu a fost acceptată de conducerea clubului, considerându-se că nu există motive întemeiate şi că echipa se poate redresa în ultimele meciuri din acest an”, a transmis preşedintele clubului, Alexandru Manu. În plus, Săgeata a pierdut litigiul cu fostul director sportiv al clubului, Mihai Terzi, Comisia de Recurs a LPF hotărând că acesta trebuie să primească suma de 11.500 de euro, plus 2.955 lei, cu titlu de taxă de procedură.

SELYMES, RECONFIRMAT Seria de rezultate negative a determinat şi o discuţie în privinţa demiterii antrenorului Tibor Selymes, dar tehnicianul a primit credit din partea conducerii până în iarnă. „S-a decis ca Selymes să rămână la echipă pentru ultimele trei meciuri din acest an. Teoretic, putem să luăm nouă puncte, dar şi cinci ar fi extraordinare. La final, vom trage linie şi vom analiza”, a explicat Băbuţan.