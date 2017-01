Criza financiară trimite în şomaj peste 700 de constănţeni

După ce a lăsat zeci de mii de români pe drumuri chiar în pragul sărbătorilor, criza financiară se face simţită şi pe piaţa muncii din Constanţa. Cu toate că pînă acum puţini au fost salariaţii constănţeni care şi-au pierdut locul de muncă, se pare că situaţia se va înrăutăţi chiar în ultimele zile din acest an, cînd sute de angajaţi vor fi loviţi de valul concedierilor. Conducerea Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) Constanţa susţine că, pe lîngă firmele din turism, agricultură sau sectorul alimentar care folosesc forţă de muncă temporară şi trimit în fiecare an angajaţii în şomaj tehnic, multe alte societăţi şi-au anunţat intenţia de a renunţa cît mai curînd la un segment important de salariaţi. “În urma rezilierii contractelor încheiate cu principalele firme subcontractoare, chiar şi marile companii au anunţat reduceri importante de personal. Avem situaţia celor 110 persoane de la societatea Nuclear Montaj din Cernavodă, care face anunţurile în funcţie de contractele pe care le derulează. Cred că se va anunţa începerea lucrărilor la reactorul 3, vor avea cu ce să îşi susţină personalul, mai ales că dispun de specialişti, dar acesta este un domeniu destul de dificil pentru salariaţi”, a declarat directorul executiv al AJOFM Constanţa, Dragoş Poteleanu. Şirul disponibilizărilor de sfîrşit de an în judeţul Constanţa continuă şi la Enel Dobrogea, după ce conducerea societăţii a dat undă verde reducerii de personal, de la 1 ianuarie, cu 175 de salariaţi. Dragoş Poteleanu susţine că situaţia nu este mai roz nici la Rafinăria Petromidia din Năvodari, unde 267 de angajaţi ar putea să-şi piardă locul de muncă în următoarele luni. “Aceste cifre de la Petromidia au fost transmise de reprezentanţii sindicatului, însă aşteptăm să vedem şi poziţia companiei faţă de de ceea ce se întîmplă acolo. Chiar şi aşa, Constanţa stă destul de bine faţă de alte judeţe puternic afectate de criza economică, dar nu putem şti ce se va întîmpla anul viitor. Probabil şi aici vor fi nişte cutremure pe piaţa muncii, dar nu cred că de amploarea celor din alte zone afectate deja simţitor”, a mai afirmat directorul AJOFM Constanţa. Statisticile AJOFM arată că, la 30 noiembrie, rata şomajului în judeţul Constanţa a fost de 2,6%, cu 0,6 mai mare decît în luna precedentă. Numărul total de şomeri înregistraţi în noiembrie a fost de 8.073 persoane, cu 1.734 persoane mai mult faţă de octombrie. Din totalul şomerilor înregistraţi de AJOFM, 4.690 au fost indemnizaţi şi 3.383 şomeri neindemnizaţi.