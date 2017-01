Criza lasă pe drumuri mii de marinari români

Fără îndoială, criza financiară este cam tot ce i se putea întîmpla mai rău României. Pe lîngă scumpirea creditelor şi încetinirea creşterii economice, România a resimţit mai devreme decît se aştepta toată lumea efectele lipsei investiţiilor şi pe piaţa muncii. Deşi analiştii economici spun că adevărata criză economică ne va lovi în această primăvară, navigatorii români încep să-şi facă, la fel ca zeci de mii de salariaţi din alte domenii, griji pentru siguranţa locului de muncă. Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu, susţine că circa 20% din cei 14.000 de navigatori români activi nu vor mai avea locuri de muncă în acest an. Chiar şi aşa, Mihălcioiu consideră că numărul marinarilor români care îşi vor pierde locurile de muncă va fi cu mult mai mic decît cel al navigatorilor de alte naţionalităţi. „Dacă ne referim la contextul actual al crizei mondiale, vedem că impactul asupra personalului român nu este foarte mare, spre deosebire, de exemplu, de Filipine sau India. Şi asta pentru că românii sînt foarte buni profesionişti şi, de aceea, sînt foarte solicitaţi”, a afirmat Mihălcioiu. Potrivit liderului SLN, estimările făcute arată că mai afectat va fi personalul nebrevetat. Astfel, zeci de navigatori români care lucrează pe nave ale armatorilor italieni, greci şi olandezi îşi vor pierde locurile de muncă pentru că societăţile respective au intrat în faliment. “Pe plan internaţional există o scădere foarte mare a navlurilor, armatorii nemaireuşind să încheie contracte de transport maritim, principala cauză fiind criza economică. Mulţi armatori au început să tragă navele pe dreapta, la conservare”, a afirmat liderul SLN. Acesta susţine că aproape 8.000 de navigatori şi personal navigant auxiliar din România se află în voiaje pe nave comerciale şi de pasageri, dintr-un total de 26.000 de persoane cu o astfel de profesie, înregistrate la Autoritatea Navală Română (ANR). România mai are în prezent doar şapte nave comerciale care navighează sub pavilion românesc, din totalul de 319 nave comerciale deţinute în 1990.