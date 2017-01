Criza locurilor în grădiniţe

Sute de părinţi au luat, ieri, cu asalt grădiniţele constănţene în încercarea de a-şi înscrie copiii în unităţile de învăţământ preşcolar. Chiar dacă potrivit datelor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa locurile sunt suficiente, în realitate, mulţi părinţi vor fi nevoiţi să apeleze la grădiniţele particulare. „M-am prezentat la poarta grădiniţei de la prima oră, în speranţa că voi prinde un loc pentru băieţelul meu, dar nu am avut noroc. Voi încerca să caut şi la alte grădiniţe, poate am mai mult noroc”, a declarat o mămică din cartierul constănţean Tomis Nord. Potrivit reprezentanţilor ISJ, începând cu 2 mai a fost lansat programul de reînscriere în grădiniţe a copiilor pentru anul şcolar următor, acesta desfăşurându-se până pe 13 mai. „De astăzi (ieri - n.r.) încep înscrierile în primul an de grădiniţă”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISJ, prof. Gabriela Costea. Ca în fiecare an, însă, la data începerii oficiale a înscrierilor, majoritatea locurilor sunt ocupate deja. La nivelul judeţului Constanţa au fost aprobate, pentru anul şcolar 2011 - 2012, pentru învăţământul preşcolar, 21.875 de locuri, dintre acestea 15.000 fiind la grădiniţele cu orar prelungit (GOP). „La această dată (ieri - n.r.), pentru municipiul Constanţa mai sunt disponibile 1.500 de locuri la GOP, unde cererea este mai mare. La nivelul grădiniţelor cu orar normal şi în localităţile de pe raza judeţului Constanţa nu s-au înregistrat niciodată probleme, toţi părinţii reuşind să-şi înscrie copiii”, a declarat inspectorul de specialitate din cadrul ISJ, prof. Maria Moga.