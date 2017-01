Criza nucleară iraniană se termină într-un an?!

După ani de tergiversări şi blocaje, Iranul nu încetează să uimească cu schimbarea de atitudine în negocierile privind dosarul nuclear. În acest moment se vede un deznodământ pentru criza nucleară! Iranul speră să se ajungă la un acord internaţional asupra programului său nuclear în termen de un an, în urma unei întâlniri istorice între şeful diplomaţiei sale, Mohammad Javad Zarif, şi secretarul de Stat american, John Kerry. Cei doi oficiali s-au salutat şi au avut o scurtă întâlnire joi după-amiază la sediul ONU, la New York, şi au convenit asupra unei reluări a negocierilor pe 15 octombrie, la Geneva. La finalul reuniunii, Mohammad Javad Zarif, foarte destins când s-a adresat presei, a insistat asupra necesităţii continuării acestor discuţii, pentru a le oferi impulsul politic necesar şi a ajunge la un acord într-un termen rezonabil. John Kerry şi-a exprimat mulţumirea faţă de tonul foarte diferit al oficialului iranian, subliniind că rămâne multă muncă de făcut. La rândul său, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a calificat drept foarte constructive negocierile cu Iranul desfăşurate vineri cu privire la programul său nuclear şi a anunţat că în luna octombrie va avea loc o nouă reuniune. Prin aceste negocieri, iniţiate la începutul lui 2012, AIEA încearcă să obţină un acces mai larg la site-uri, documente şi mărturii, pentru a contribui la soluţionarea problemelor enunţate în raportul său din noiembrie 2011. În acest document, AIEA a prezentat o serie de dovezi care arată că, înainte de 2003 şi, posibil, ulterior, Iranul a lucrat la crearea unei bombe atomice, în special la baza militară Parshin, situată în apropiere de Teheran şi pentru care agenţia a cerut acces, fără succes însă. Oficial, regimul de la Teheran dezminte că are intenţia de a se dota cu armă nucleară, dar îşi revendică dreptul de a desfăşura activităţi nucleare, precum îmbogăţirea uraniului în scopuri paşnice.