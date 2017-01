“Criză, numele tău este Băsescu!”

Teatrul de Stat “Oleg Danovski” a găzduit, ieri, Conferinţa Extraordinară a Organizaţiei Judeţene Constanţa a PSD, unde 203 de delegaţi au votat rezoluţia de susţinere a candidaturii lui Mircea Geoană la alegerile prezidenţiale, la Congresul Extraordinar Reunit al Alianţei Politice PSD+PC, ce va avea loc, la Bucureşti, la sfîrşitul acestei săptămîni. În deschiderea lucrărilor conferinţei, preşedintele PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre, a declarat că România trebuie să scape de Băsescu. “Am demonstrat că putem să avem grijă de cei nevoiaşi, dar în acelaşi timp, să şi dezvoltăm. Dar asta nu putem să facem decît dacă scăpăm de răul cel mai mare al României. Cînd o să scăpăm de acest diavol care ne-a încurcat minţile, de acest Iuda, care ne-a zăpăcit timp de cinci ani, o să aducem România pe un făgaş normal”, a declarat Mazăre. În ceea ce priveşte situaţia politică actuală provocată de acelaşi Băsescu, Mazăre a afirmat că PSD iese de la guvernare dacă ministrul de Interne, Dan Nica, este revocat. “Varianta cu ministru independent este un fals subiect adus pe tapet. Subiectul real asupra căruia trebuie să se aplece preşedintele Băsescu este criza economică şi cum să facem în ţara asta ca să construim, să dăm locuri de muncă. Povestea cu ministeriatul lui Nica este falsă. Ea se poate aşeza după ce vom avea un nou preşedinte şi o structură de Guvern foarte stabilă”, a mai spus Mazăre.

“Băsescu, terminatorul României”

Prim-vicepreşedintele PSD Constanţa, Nicuşor Constantinescu, a făcut o scurtă radiografie a guvernării Boc. “Eu ştiu mai bine decît toţi primarii ce înseamnă să nu primeşti bani de la Guvern. În decembrie 2008 am spus şi eu, ca şi Mazăre, că nu putem avea încredere în Traian Băsescu. Din 2004 şi pînă în prezent nimeni nu a făcut nimic pentru dezvoltarea infrastructurii. Au lăsat autostrada Bucureşti - Constanţa acolo unde a lăsat-o PSD în 2004. Se chinuie de cinci ani să facă 54 de kilometri de autostradă! Guvernul Boc nu a înţeles nici pînă în prezent că soluţia ieşirii din criză este investiţia în infrastructură. Peste tot în Europa, în ţările dezvoltate, se construieşte. La noi nu se poate! După cum bine ştiţi, 80% din economia României este asigurată de firmele private care, în prezent, sînt blocate pentru că Ministerul de Finanţe condus de Pogea de la PD-L a blocat economia”, a declarat Constantinescu. El a afirmat că, în cele nouă luni de guvernare, Boc şi miniştrii PD-L nu au făcut decît să îşi bată joc de economia României. “Ei şi-au propus ca în aceste 55 de zile rămase pînă la alegeri să ne macine şi să uităm de scandalurile Udrea, Mircea Băsescu sau altele şi să facem jocul acestui aşa-zis salvator. Numai că Băsescu nu este un salvator, el este terminatorul României. În cinci ani, Băsescu nu a generat decît conflicte. Nu mai vrem scandal! Vrem normalitate, vrem şi noi un program de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung”, a afirmat Constantinescu.

“Principala cauză de scandal în România este Băsescu”

Prezent la Constanţa, preşedintele PSD Mircea Geoană l-a criticat dur pe preşedintele României pentru crizele politice pe care le-a generat: „Principala cauză de scandal în România este Băsescu. Principal factor de agravare a crizei este Băsescu, omul care niciodată nu a putut să lucreze în echipă. Omul care a dărîmat trei Guverne, indiferent că a fost ţărănist, liberal şi acum cu PSD, nu este un om care are capacitatea şi demnitatea de a conduce România. Singura şansă de a scăpa de criză este să scăpăm de Băsescu. Criză, numele tău este Băsescu”, a afirmat Geoană. Preşedintele PSD consideră că România va intra “într-o profundă criză de identitate” în cazul în care Traian Băsescu va cîştiga un nou mandat de şef al statului. “Cinci ani a fost ministru al Transporturilor, dar a decretat că România nu are nevoie de infrastructură şi de autostrăzi. A condamnat, de fapt, România, la lipsă de dezvoltare iar cînd a demarat încrengătura de interese şi de bani, i-a pasat-o lui Berceanu şi o patronează direct de la Cotroceni. Cinci ani a fost primar al Bucureştiului. A construit ceva în Bucureşti? Zero barat. A provocat doar scandal, ceartă şi învrăjbire\", a spus Geoană.