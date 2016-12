Criză şi în 2011

PREŢURILE SCAD NESEMNIFICATIV. Serios lovită de criza economică, piaţa imobiliară nu-şi va reveni nici în 2011, spun analiştii imobiliari. „Piaţa imobiliară va fi printre ultimele domenii care vor ieşi din criză, iar acest lucru înseamnă că piaţa va simţi o revigorare abia prin toamna anului viitor. Primul segment care va ieşi din criză va fi cel rezidenţial, iar cel de terenuri va ieşi ultimul”, a declarat directorul general al Imopedia.ro, Răzvan Muntean. În ceea ce priveşte evoluţia preţurilor la imobiliare, Muntean spune că acestea nu vor mai scădea atât de spectaculos ca până acum. „Nu ne aşteptăm la scăderi spectaculoase în următorul an. Media preţurilor va rămâne aproximativ la fel, poate scăderi de cel mult 5%. Atât timp cât se negociază la un nivel de 20-30% nu mai contează o scădere de 5% la nivel global”, a arătat directorul general al Imopedia.ro. Analistul imobiliar este de părere că această perioadă de criză reprezintă un moment prielnic pentru cei care doresc să investească în imobiliare. „Oricând este bine să investeşti în criză pentru că există mai multe oportunităţi. O oportunitate nu înseamnă că cineva a avut o idee să facă un ansamblu de vile pe care le vinde, ci pur şi simplu cineva care vrea să se chibzuiască şi este dispus să lase foarte mult din preţ. De altfel, rechinii imobiliari abia aşteaptă aceste oferte pentru a le vâna”, a spus Muntean.

REGAL IMOBILIAR. Cel mai important eveniment imobiliar de la malul mării, Regata Imobiliară, desfăşurat în perioada 5-8 august, în staţiunea Mamaia, a atras peste 600 de vizitatori, spun organizatorii. „Cel mai important pentru noi a fost partea de networking, aşa cum de fapt am şi conceput întregul eveniment, ca fiind unul de business. Pe lângă ineditul târgului, vizitatorii au fost atraşi de o varietate de produse din categoria second home din ţară şi străinătate atât de la munte, cât şi de la mare. De altfel, nu a fost un târg orientat spre Prima Casă sau locuinţe clasice, ci spre zona premium şi second home”, a spus Muntean. În opinia acestuia, paradoxal, punctul de atracţie al târgului au fost vilele de lux din Grecia, de la malul Mării Egee. Dezvoltatorul grec a fost prezent la târg cu un complex format din 143 de vile şi construit în mijlocul unei plantaţii de măslini, chiar în centrul oraşului Halkidiki. Vizitatorii Regatei Imobiliare nu au fost atraşi numai de ofertele imobiliare prezentate de expozanţi, ci şi de maşinile de lux şi yachturile prezente la eveniment. Sâmbătă, în Portul Tomis, a avut loc un concurs de yachting la care au participat la competiţie 12 ambarcaţiuni. „Este perioada verii şi toată lumea doreşte să vină la mare, la Constanţa. Evident, cea mai vizitată staţiune este Mamaia. De aceea am ales această zonă pentru eveniment”, a afirmat Muntean. La târgul imobiliar care s-a încheiat ieri, vizitatorii au putut găsi chiar şi oferte de afaceri, dar şi centre unde le-au fost oferite toate serviciile pentru a-şi dezvolta bussiness-ul.