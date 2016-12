Croaţii se gândesc la o surpriză

După victoria cu 3-1 împotriva Irlandei, Croaţia a luat o serioasă opţiune pentru calificarea în sferturi. Chiar dacă mai are de jucat cu Italia şi Spania, partide în care este cotată cu şansa a doua, formaţia antrenată de Slaven Bilici ar putea merge mai departe cu încă o victorie sau cu două egaluri. Iar statistica arată că Italia n-a câştigat niciodată împotriva Croaţiei, liderul actual al Grupei C. „Mă tem de Croaţia. Ea îi face pe toţi să sufere, inclusiv pe noi. După tragerea la sorţi nu s-a vorbit decât despre Irlanda lui Trapattoni şi despre Spania, însă eu am spus că meciul cel mai important este cel împotriva Croaţiei. În mod tradiţional, cel de-al doilea meci din grupă este determinant. Înfruntăm o echipă complet diferită, imprevizibilă, care ştie să schimbe sistemul de la o repriză la alta. Îl cunosc bine pe Slaven Bilici, ştiu şi echipa sa, care practică un joc foarte tehnic şi evoluează cu mult orgoliu”, spune selecţionerul italian Cesare Prandelli. E posibil ca Squadra Azzurra să renunţe la sistemul 3-5-2, din meciul cu Spania, în favoarea unui clasic 4-4-2. În atac, Balotelli ar putea fi înlocuit cu Di Natale, autorul golului din partida cu Spania.

„Italia este favorită pe hârtie, la fel ca şi Spania. Cu siguranţă meciurile următoare se anunţă mai grele decât cel cu Irlanda. Însă noi am venit cu obiectivul de a ieşi din grupă şi pentru a ni-l îndeplini trebuie să nu pierdem cu Italia. Este o echipă care joacă altceva cu Prandelli antrenor, are alt stil, altă filozofie, seamănă puţin cu jocul Spaniei. Însă orice echipă are slăbiciunile ei, iar noi trebuie să le găsim şi să profităm de ele”, a declarat Slaven Bilici, care nu va face schimbări în 11-le de start al victoriei cu Irlanda.

Este interesant că, de la destrămarea fostei Iugoslavii, italienii nu au reuşit să învingă Croaţia în cinci meciuri disputate, trei dintre ele fiind oficiale. În plus, azzurrii sunt fără victorie de cinci meciuri la turnee finale. După ce au fost eliminaţi la loviturile de departajare de Spania, în sferturile EURO 2008, au înregistrat două remize şi un eşec la CM 2010, nereuşind să treacă de faza grupelor!

Formaţiile probabile - Italia (antrenor Cesare Prandelli): Buffon - Bonucci, De Rossi, Chiellini - Maggio, Thiago Motta, Pirlo, Marchisio, Giaccherini - Cassano, Di Natale; Croaţia (antrenor Slaven Bilici): Pletikosa - Srna, Corluka, Schildenfeld, Strinici - Rakitici, Vukojevici, Modrici, Perisici - Jelavici, Mandzukici. Arbitri: Howard Webb (centru) - Michael Mullarkey, Peter Kirkup (asistenţi) - Martin Atkinson, Mark Clattenburg (asistenţi suplimentari), toţi din Anglia. Arbitru de rezervă: Pavel Kralovec (Cehia).