Croitoru spune că nu este „pionul de sacrificat”

Premierul desemnat Lucian Croitoru a declarat că va scrie tuturor partidelor să înceapă consultările, la sediile fiecărei formaţiuni, pentru formarea unui nou guvern, şi aşteaptă ca liderii politici să vină cu propuneri de profesionişti pe care-i susţin. El a arătat că are deja o listă de propuneri pentru miniştrii viitorului Cabinet, dar preferă să nu facă public niciun nume pînă la începerea consultărilor, întrucît aşteaptă ca partidele să-i facă propuneri politice. Premierul desemnat s-a arătat mult mai optimist decît în prima zi de la desemnare că va reuşi să instaleze un nou guvern, afirmînd că este sigur că-i va convinge pe liderii partidelor să-l susţină. Pe de altă parte, Croitoru a arătat că nu-l va deranja să formeze un guvern susţinut chiar şi de de două partide, atît timp cît acesta va funcţiona. Lucian Crotoru a mai spus că nu este pionul preşedintelui Traian Băsescu, pentru că are primul şi ultimul cuvînt în formarea noului Guvern, ceea ce nu va însemna o atitudine rigidă, ci opţiunea de a refuza propuneri de persoane care nu se califică pentru posturile respective. „I-am spus preşedintelui: Trebuie să fiţi de acord că, în calitate de premier, am primul şi ultimul cuvînt în alcătuirea Guvernului. Nu sînt pionul de sacrificat”, a spus Croitoru. El a mai declarat că ruperea acordului cu FMI ar fi un dezastru, „pentru că sînt mulţi bani”, iar rezervele interne sînt limitate. De asemenea, premierul desemnat a spus că programul de guvernare pe care îl va elabora va urmări respectarea condiţionalităţilor impuse de acordul cu FMI şi CE, în contextul în care există riscul ca România să nu primească următoarele tranşe din finanţarea externă convenită cu cele două instituţii.