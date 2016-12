„Cronica” unei iubiri celebre: Enescu şi prinţesa Maruca

O poveste de dragoste celebră, la fel ca şi cei care au trăit-o, muzicianul George Enescu şi prinţesa Maruca Cantacuzino, aşteaptă să fie (re)descoperită, în aproximativ 500 de pagini, prin prisma prolificului scriitor Ion Topolog. Ediţia a doua a volumului „Inelul de aur. Povestea iubirii dintre George Enescu şi Maria Cantacuzino (Maruca)” a fost lansată, ieri, la Muzeul de Artă, în ambianţa specială oferită de lucrările unor iluştri ai penelului, precum Nicolae Grigorescu sau Nicolae Tonitza. De altfel, gazda manifestării, directorul muzeului constănţean, Doina Păuleanu, a remarcat că Ion Topolog a creionat cele două personaje principale cu talent de portretist. Despre volum a vorbit şi şeful de secţie al Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman”, dr. Corina Apostoleanu, impresionată de acribia cu care a fost scrisă această carte, inclusiv munca de documentare a autorului.

Cartea „Inelul de aur”, publicată la editura braşoveană Leda, s-a epuizat cu rapiditate, astfel încât a fost necesară reeditarea ei.

ARGUMENTE PENTRU O POVESTE ROMANTICĂ „Am început să scriu la cartea aceasta, pur şi simplu, dintr-o dată. Într-o dimineaţă, am simţit că sunt gata să pornesc”, a spus autorul cărţii, care a scris acest volum în mai puţin de un an, în 1999. Motivele care l-au îndemnat să facă... cronica unei iubiri celebre sunt mai multe: o cruce de pe Valea Oltului, cultul pentru Regina Maria, prietenă intimă cu prinţesa Maruca, dar şi dragostea pentru George Enescu.

„UMBRE ŞI LUMINI” SPRE TRECUT „Eu sunt, de loc, de la poalele munţilor Cozia, valea Topologului, de unde şi pseudonimul meu, Ion Topolog, pentru că numele meu este Popescu. Dar când m-am întâlnit cu Dumitru Radu Popescu, m-am zis că este afirmat deja un Popescu. Acolo, pe Valea Oltului, am văzut o cruce mare odată şi l-am întrebat pe tatăl meu: „A cui e crucea asta?”. Tata mi-a răspuns: „Aici a murit un prinţ Cantacuzino”, a dezvăluit Ion Topolog primul motiv. „Trecut-au anii şi a apărut la noi cartea „Umbre şi lumini”, scrisă de Maria Cantacuzino-Enescu. O carte excepţională pe care am comparat-o întotdeauna cu celebrele scrisori ale Doamnei de Sevigne. De acolo am aflat ce s-a întâmplat în 1928 cu soţul Marucăi, Mişu Cantacuziono, din punctul meu de vedere singurul om pe care l-a iubit total şi cu adevărat”, a mai spus autorul.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Braşov, acesta a scris nu mai puţin de 23 de cărţi.

REÎNTÂLNIRI Evenimentul editorial a fost un prilej deosebit pentru scriitorul Ion Topolog, pseudonimul profesorului de limba română Ion D. Popescu, de a-şi întâlni colegii de breaslă, scriitorii Gabriela Vlad, Ovidiu Dunăreanu, Sorin Roşca, dar şi foştii elevi, printre care şi gazda manifestării, directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu. De altfel, printre cei prezenţi s-a aflat şi un... strănepot al lui George Enescu.