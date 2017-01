Cronica dosarului kafkian al lui Diaconu

Ministrul Finanțelor a vrut ca șeful ANAF, Gelu Diaconu, să-și prezinte demisia. Diaconu a refuzat și a spus că așteaptă să fie demis, pentru ca, atunci când va fi dovedit nevinovat, cineva să-și asume consecințele măsurii. Șeful ANAF a notat că dosarul său este de-a dreptul kafkian - o anomalie din Codul Fiscal a făcut ca aplicația informatică a Fiscului să trimită decizii de impunere de sute de lei către școlari cu alocații și pensionari cu dividende de 2 - 3 lei de la cuponiadă. Apoi, ANAF ar fi emis două circulare nelegale, prin care a dispus suspendarea deciziilor, pentru a ajuta, de fapt și de drept, un grup infracțional restrâns, potrivit procurorilor (!?!). Și, pentru ca absurdul să fie total, Antifrauda (parte a ANAF) a ajutat DNA în mod activ fix în instrumentarea acestui dosar... La final, premierul Dacian Cioloș a semnat demiterea lui Diaconu. Cine-i vinovat și cine nu rămâne de văzut.

O MARE ABRAMBUREALĂ Președintele ANAF, Gelu Diaconu, a refuzat joi cererea Ministerului Finanțelor de a-și prezenta demisia, calificând dosarul DNA în care este urmărit penal pentru abuz în serviciu și favorizarea făptuitorului, alături de vicepreședintele Mihai Gogancea-Vătășoiu, drept kafkian - „Am solicitat să fiu audiat, reținut sau arestat, pentru clarificarea cu celeritate a acestui dosar kafkian. În ce privește solicitarea ministrului Finanțelor de a îmi prezenta demisia, precizez că nu îi voi da curs, întrucât doresc să fiu demis din funcție, astfel încât la finalizarea dosarului cineva să-și asume consecințele măsurii“. Șeful ANAF afirmă că singura acuzație care i se aduce este aceea că a emis două circulare nelegale, prin care a dispus suspendarea deciziilor de impunere privind plata CASS pentru dobânzile acumulate de alocațiile copiilor depuse în conturi, precum și pentru persoanele realizatoare de venituri modice - „Reamintesc opiniei publice că o anomalie din Codul Fiscal a făcut ca aplicația informatică să trimită decizii de impunere de sute de lei pentru venituri de 2 - 3 lei, întrucât CASS se calcula la venitul minim și nu la venitul efectiv, potrivit legii. Am aflat cu stupoare că DNA apreciază că am suspendat emiterea acestor decizii, care vizau sute de mii de copii și persoane cu venituri modice, pentru a ajuta, de fapt, un grup restrâns de câteva sute de persoane, pentru niște sume de sute de mii de ori mai mici decât cele pe care le-ar fi plătit părinții copiilor și bătrânii cu dividende de 2 - 3 lei rezultate din vestita cuponiadă. În plus, reamintesc faptul că solicitarea de remediere a acestei aberații fiscale a venit chiar din partea prim-ministrului și a ministrului de Finanțe de la acea vreme“.

ABSURDISTAN Și, pentru că n-am fi în România dacă lucrurile n-ar fi 100% absurde, Antifrauda, parte a ANAF, a sprijinit în mod activ DNA exact în instrumentarea dosarului privind fraudarea fondurilor europene de către această grupare, mai spune Diaconu. El atrage atenția factorilor de decizie că ANAF se află în mijlocul unei perioade critice a existenței sale, fiind instituția căreia i se datorează 70% relaxarea fiscală și stabilitatea macrobugetară ale statului român. Premierul Dacian Cioloș a semnat joi demiterea președintelui ANAF, Gelu Diaconu, precizând că așteaptă o propunere de înlocuire de la ministrul de Finanțe. Primul-ministru a subliniat că „este important să nu menținem o stare de ambiguitate la ANAF, pentru ca aceasta să rămână o structură credibilă“.

