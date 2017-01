„Cronicar la Pontul Exin”, o carte cu şi despre scriitori dobrogeni

La editura Ex Ponto a apărut, recent, volumul de critică „Cronicar la Pontul Exin”, sub semnătura scriitorului Ion Roşioru. Lucrarea cuprinde comentarii critice şi este o antologie de texte realizate în ultimii 18 ani de criticul literar Ion Roşioru. Cronicile îi aduc în centrul atenţiei pe membrii Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România (USR) şi nu numai. Aşa se explică de ce acest volum editat la editura ExPonto are girul filialei dobrogene, precum şi al unui colegiu de coordonare compus din: preşedintele USR, Filiala Dobrogea, Ovidiu Dunăreanu, prof. univ. dr. Nicolae Rotund, poeta Emilia Dabu şi scriitorul Sorin Roşca.

Volumul a văzut lumina tiparului prin contribuţia unor sponsori generoşi, precum Fundaţia Culturală „Oltan” Mangalia, Rotary Club „Pontus Euxinus” Constanţa şi S.C „Ostrov Star” SRL Constanţa.

Lucrarea doreşte să întregească imaginea literaturii contemporane din Dobrogea şi să vină benefic în prelungirea „Istoriei literare”, realizată în 2005, de prof. Enache Puiu. Aşa cum însuşi autorul afirmă în studiul care deschide cartea, demersul său critic este realizat pentru a produce o mai riguroasă circulaţie a valorilor culturale euxine, a selectării şi ierarhizării lor mai judicioase. Volumul comentează antologia „Corabia de fildeş”, apărută în anul 2000, la Constanţa, în care repunea o reconsiderare şi o readucere în actualitate a cîtorva scriitori dobrogeni uitaţi precum: Alexandru Gherghel, Dumitru Olariu, Dimitrie Batova, Liuben Dumitru, Vasile Culică şi Boris Desliu.

De asemenea, este comentată antologia „Insula Albă”, apărută la Tulcea. Printre scriitorii cărora Ion Roşioru le acordă o deosebită atenţie se numără: Adrian Buşilă, Ştefan Caraman, Pavel Chihaia, Ion Codrescu, Emilia Dabu, Ovidiu Dunăreanu, Ion Faiter, Sanda Ghinea, Liviu Lungu, Pericle Martinescu, Nicolae Motoc, Constantin Novac, Iulia Pană, Arthur Porumboiu, Sorin Roşca, Amelia Stănescu, Cristina Tamaşi, precum şi alţi autori cunoscuţi de la Pontul Euxin. Scriitorul Ion Roşioru a cuprins, în cele 300 de pagini ale volumului de critică „Cronicar la Pontul Euxin”, 46 de scriitori dobrogeni.

Cartea este incitantă, cititorul putînd afla, dincolo de subiectele şi arhitectura cărţilor comentate, şi profilurile autorilor acestora, schiţate în cronici sumare, dar concludente. „Diagnosticele” puse de criticul literar Ion Roşioru sînt realizate cu generozitate şi o amplă deschidere către literatura de ultimă oră, săvîrşită în spaţiul dobrogean, relevînd bogăţiile acestora şi spulberînd prejudecăţile cum că acest spaţiul pontic este unul dedicat numai vacanţelor. „O carte cum este Cronicar la Pontul Euxin are funcţionalitatea unui releu spre care converg experienţe şi stiluri literare dintre cele mai interesante, meritul ei fiind cu atît mai însemnat cu cît ea schimbă tranşant optica despre o provincie românească socotită cu mai puţine izbînzi în plan cultural şi literar”, a spus preşedintele USR, Filiala Dobrogea, Ovidiu Dunăreanu.

Ion Roşioru nu inventează scriitori sau cărţi, ci atrage atenţia asupra unui prezent literar al Dobrogei cu deschideri de referinţă.

Cartea va fi lansată în cursul acestei luni, ea făcînd parte din ansamblul de manifestări cutural-literare dedicate împlinirii a 130 de ani de la reintegrarea Dobrogei în cadrul statal românesc.