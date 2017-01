Crosul “Olimpic” 2008 a bătut recordul de premii

Ediţia a 21-a a tradiţionalului Cros “Olimpic”, desfăşurată duminică dimineaţă la Constanţa, a atras la start circa 500 de competitori de toate vîrstele, de la 2 la... 84 de ani. Clasicul traseu Sala Sporturilor - Bd-ul Tomis - Bd-ul Mamaia nu a mai avut ca punct terminus RadioVacanţa Mamaia, ci Parcul de Distracţii “Aqua Magic”, cooptat de anul acesta printre sponsori şi organizatori, alături de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Academia Olimpică Română Filiala Constanţa şi Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa. Numărul de premii, 80 în total, a reprezentat un adevărat record. Fiecare alergător a primit la start un tricou oferit de sponsorii COSR, la sosire o diplomă semnată de Jacques Rogge, preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, iar ca premiu special toţi alergătorii au intrat gratis la „Aqua Magic”! Pe lîngă primii 13 clasaţi la masculin şi feminin, sponsorii i-au răsplătit anul acesta şi pe primii zece băieţi şi primele zece fete cu vîrsta sub zece ani, primii zece bărbaţi şi primele zece femei cu vîrsta peste 40 de ani, la fel şi la categoria peste 60 de ani, dar şi pe cea mai numeroasă familie participantă. Premierea celor mai buni concurenţi a fost efectuată de Adriana Strutinsky, director de marketing la “Aqua Magic”. Pentru întîia oară în istoria crosului, la iniţiativa Asociaţiei Jurnaliştilor de Sport din Constanţa, au fost premiaţi şi ziariştii, primul loc fiind ocupat de colegul nostru Adrian Lungu, singurul din redacţie care a pus în practică dictonul “Mens sana in corpore sano”! Ceilalţi au absentat... motivat: concedii, examene sau probleme de serviciu (celelalte competiţii de duminică)!

Startul a fost dat de Răzvan Florea, singurul medaliat olimpic din istoria înotului masculin românesc (bronz la Atena 2004), însă la Sala Sporturilor s-au mai aflat şi alte legende ale sportului constănţean, cum ar fi Ion Draica (campion olimpic la lupte în 1984), Ilie Floroiu (cîştigătorul primei ediţii a Crosului Olimpic, în 1986) şi Elena Frîncu (directorul DSJ), dar şi cele mai bune jucătoare de tenis de masă din ţară, Eliza Samara şi Daniela Dodean, şi fostul atlet George Boroi (preşedintele CSA Steaua Bucureşti). Printre cei care au alergat s-au numărat componenţii lotului olimpic de lupte şi ai lotului naţional de canotaj juniori, antrenorul de box Mihai Constantin, Sorin Başturea (oficial CS Farul) şi mai mulţi arbitri de fotbal constănţeni, actuali (Fernando Costache - locul 7, Claudiu Şoptelea, Bela Szoke, Gabriel Georgescu) sau foşti (Vasile Curt şi Marian Toader). Fostul fotbalist al Farului, Sandu Culeafă, a alergat împreună cu fiica sa de 10 ani, Vanessa, care practică aerobic. Să mai remarcăm faptul că atletul Bogdan Ofiţeru, cîştigătorul de la masculin, soseşte primul la Crosul Olimpic pentru a treia oară consecutiv!

Iată cîştigătorii la fiecare categorie de vîrstă: băieţi sub 10 ani - Marius Oprea; fete sub 10 ani - Ionela Novac; veterani, peste 40 de ani, feminin: 1. Mirela Navrea (Bucureşti); 2. Valeria Done; 3. Angela Chiriţă; veterani, peste 40 de ani, masculin: 1. Marian Piron; 2. Gheorghe Romaşcan; 3. Alexandru Pop; veterani, peste 60 de ani, feminin: 1. Veronica Negreanu (născută în 1930); veterani, peste 60 de ani, masculin: 1. Traian Petcu (n. 1924); 2. Ioan Veliciu (n. 1935); 3. Gheorghe Tatu (n. 1938); feminin: 1. Mihaela Mărănducă; 2. Cristina Chiriţă; 3. Elena Urîtu; masculin: 1. Bogdan Ofiţeru; 2. Sandu Purcea (Bucureşti); 3. Gabriel Zaharia. Premiu special - Răzvan Nicola (i s-a făcut rău cînd mai avea 1 km pînă la sosire şi se afla printre fruntaşi; a făcut o cădere de calciu şi a primit îngrijiri medicale, apoi a continuat cursa). Premiu special - Ion Lefcenco (a parcurs cei circa 5 km ai crosului într-un scaun cu rotile). Un premiu special a primit şi cea mai numeroasă familie, alcătuită din patru persoane: Nicoleta Popa, antrenoare de gimnastică, împreună cu cele trei fiice, dintre care cea mai mică, Nicoleta-Cătălina (1 an şi 7 luni!), a concurat... pe umerii mamei sale!