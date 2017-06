Crosul Olimpic Național revine la Constanța

În 1987, Constanța a găzduit prima ediție a Crosului Olimpic Naţional, câștigată atunci de fostul mare atlet Ilie Floroiu, actualul director al Clubului Sportiv Farul. Acum, după opt ani, în orașul de la țărmul mării se va desfășura a 30-a ediție a fazei naționale, iubitorii atletismului fiind așteptați în număr cât mai mare să participe la cursa din 17 iunie, care va începe la ora 11.00. Constănțeanca Elena Frîncu, membru de onoare al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a insistat ca acest eveniment să se desfășoare anul acesta la Constanța, iar COSR a confirmat organizarea la Constanța, în 2017, a ediției aniversare a Crosului Național „Ziua Olimpică”.

Între 1987 și 1991, Constanța a găzduit neîntrerupt ediția națională a Crosului Național „Ziua Olimpică”, pentru ca din 1992 cursa să aibă loc în mai multe localități din țară, în organizarea Academiilor Olimpice din fiecare județ. Crosul Olimpic a avut loc neîntrerupt la Constanța, din 1987, iar ultima ediție națională organizată pe litoral este cea din anul 2009.

„Este o realizare extraordinară pentru Constanța să organizeze din nou acest eveniment, la 30 de ani de la prima ediție. Noi am propus deja traseul, urmează să fie aprobat, apoi îl vom da publicității. Estimăm că la start vor fi circa o mie de participanți. Premiile vor fi pe mai multe categorii, oferite de COSR, dar vom avea și câteva premii speciale acordate de Direcția noastră pentru Sport și Tineret. Una dintre surprize va fi alinierea la start, simbolică, a celor trei mari personalități sportive care au alergat și la prima ediție, Elena Frîncu, Ion Draica și Ilie Floroiu”, a declarat Mariana Solomon, director executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța.

„Crosul Olimpic este viața mea, Crosul Olimpic înseamnă pentru mine marea familie a sportului constănțean. Olimpismul este ceva deosebit pentru mine, mai ales că am participat la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice, în calitate de organizator. Am ținut foarte mult la această competiție și de aceea am insistat la Comitetul Olimpic și Sportiv Român ca în 2017 să găzduim la Constanța și ediția aniversară, la 30 de ani de la prima ediție organizată în România. Dacă va fi nevoie, voi ajuta cu drag la organizarea acestui cros, din umbră...”, a afirmat Elena Frîncu.