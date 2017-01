Crucea din cartoful de la Eforie

Conform Bibliei, Duhul Sfînt se află în tot ceea ce ne înconjoară. Reprezentanţii Bisericii spun că sînt persoane care sînt apropiate şi conştiente de acest adevăr nemijlocit, dar şi o categorie de oameni „duşi la biserică” - nu în sensul propriu al mersului în Casa Domnului şi al lovirii podelei cu genunchii, ci în sensul acelei credinţe simple, purtate adînc în suflet, care se face remarcată prin rugăciuni înainte de culcare şi semnul crucii înainte de masă. Asemenea oameni sînt şi soţii Iliuţă Ion şi Ştefana, din Eforie Sud. Prima zi de Paşte a însemnat pentru familia Iliuţă pregătiri de masă mare, căci aşteptau, după prînz, oaspeţi. Pe la ora 10, gospodina casei a pus la fiert cartofii pentru salata orientală. „Am decojit cartofii fierţi şi m-am apucat să-i tai pe lat. La un moment dat, cînd am ajuns la cartoful ăsta, l-am tăiat pe lung şi am simţit că lama se duce mai repede, ca şi cum ar fi fost acolo gol. Cînd l-am desfăcut, am văzut crucea”, a povestit Ştefana Iliuţă, încă uimită. Ion Iliuţă ne asigură şi el că „nu este nicio glumă. Este chiar o cruce în cartof. Nu ştiu ce fel de semn este, dar eu zic că e de bine. Poate e un semn de an bun”. Ştefana întăreşte această proaspătă „credinţă”: „Da, parcă anul care a trecut nu a fost atît de împlinit din punct de vedere spiritual. Poate că anul ăsta va fi. Au fost prea multe semne. Aş fi putut să tai cartoful pe lat, ca pe toţi ceilalţi. Soţul meu a stat în cumpănă dacă să-l pună şi pe ăsta la fiert, pentru că este foarte mare. Şi putea să se întîmple în oricare altă zi. De ce tocmai acum, în ziua sfîntă de Paşte? Aşa că noi credem că este un semn bun pentru anul ăsta”. Cartoful a fost cumpărat - reprezentînd, laolaltă cu „fraţii” săi, conţinutul unui sac - din Piaţa Griviţei, din Constanţa.

Pentru ca speculaţiile pe această temă să nu se întindă mai mult decît este cazul, stareţul de la Dervent, părintele Andrei Tudor, a declarat: „Situaţia nu este singulară. Am mai întîlnit cazuri de acest gen, cruci identificate în formele copacilor, în inflorescenţe, în lemnele tăiate etc. Este mult prea mult spus o minune. Dacă un om îşi ridică braţele, el reprezintă o cruce, nu? Poate să fie un mod de a-i impulsiona pe ei spre o viaţă mai curată, mai cu frică de Dumnezeu. Cred că aşa ar trebui privit. Este un semn, adevărat, al reprezentării celor sfinte în natură, şi trebuie interpretat ca un motiv pentru această familie de a-şi cerceta viaţa şi de a se apropia mai mult de Dumnezeu. Dacă îi dăm prea multă însemnătate, poate deveni izvor - nesincer - de superstiţii. Această situaţie trebuie privită din perspectiva individuală a conştiinţelor lor”.

Orice superstiţie scăpată de sub control poate deveni, într-adevăr, izvor de scenarii apocaliptice. Menţionăm că acest episod nu face parte din seria crucilor care cresc sau a icoanelor care lăcrimează. Fie ea zi sfîntă, sau nu!