Crucea din lemn aruncată în râul Buzău, recuperată de același tânăr ca în ultimii șase ani

Peste o mie de persoane au asistat la Catedrala Arhiepiscopală Buzău la slujba de Bobotează oficiată de arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, IPS Ciprian, o slujbă de sfințire având loc și pe malul râului Buzău, crucea din lemn aruncată în apă fiind recuperată de același tânăr ca în ultimii șase ani. Peste o mie de persoane au participat la slujba de Bobotează de la Catedrala Arhiepiscopală din Buzău oficiată de arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, IPS Ciprian, după care acestea s-au așezat la coadă pentru a primi Agheasma Mare. Agheasma a fost pusă în patru vase mari racordate la o instalație de distribuție cu 20 de robinete, fiecare credincios luând apă sfințită în sticle atunci când i-a venit rândul la coadă. În total, credincioșii au luat aproximativ 4.000 de litri de agheasmă. De asemenea, a avut loc și o slujbă de sfințire a apelor râului Buzău. Aproape 600 de persoane au plecat pe jos de la Catedrala ”Sfântul Sava” din centrul orașului către albia râului Buzău unde, conform tradiției, după sfințirea unei cisterne cu Agheasmă Mare, a fost aruncată o cruce din lemn în apa învolburată și plină de sloiuri. Deși afară temperatura nu depășea un grad Celsius, trei tineri au sărit în râul Buzău după crucea aruncată de preoți, aceasta fiind recuperată de același tânăr ca în ultimii șase ani. Tânărul de 26 de ani a declarat, după ce a luat crucea, că anul acesta apa a fost mai rece ca oricând. “Este a șasea oară când prin crucea aruncată de Bobotează și de fiecare dată am avut noroc și am fost sănătos. Anul trecut de pildă, și eu și soția ne-am găsit locuri de muncă mai bune și am fost sănătoși. Sper ca anul acesta să îmi meargă și mai bine și mie și familiei mele. Oricum este ultimul an când mai sar după cruce”, a spus tânărul.

foto: jurnaldebuzau.ro