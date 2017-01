Crucea Roşie Constanţa nu poate ajuta populaţia afectată de inundaţii

În lipsa unui mijloc de transport, reprezentanţii Crucii Roşii Constanţa nu pot să-i sprijine pe cei care au fost afectaţi de inundaţii. Directorul Crucii Roşii, Carmen Lungu, a declarat că, deocamdată, nu are cum să-i ajute pe sinistraţi. „Dacă cineva ne-ar ajuta cu un mijloc de transport, noi am începe să strîngem bunuri de la cei care doresc să facă un bine, aşa cum am mai procedat în asemenea situaţii. Ştiu că nici Crucea Roşie de la Bucureşti nu are posibilitatea unui transport”, spune directorul Crucii Roşii Constanţa. În schimb, Crucea Roşie Română a reuşit să distribuie sinistraţilor din judeţele afectate de inundaţii apă potabilă, pături, săpunuri, conserve, pîine, saci de dormit, lenjerii de pat şi saltele.

Măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirii persoanelor afectate

Reamintim că fenomenele meteorologice din ultima vreme au dus la producerea de inundaţii în mai multe localităţi din judeţele Maramureş, Iaşi, Neamţ, Botoşani, Suceava, Sălaj, Satu Mare, Alba şi Harghita. Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii Publice (MSP), prin autorităţile de sănătate publică judeţene, au întreprins o serie de măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirii persoanelor afectate. Mai exact, au fost distribuite către judeţele afectate vaccinurile necesare pentru asigurarea prevenirii îmbolnăvirii populaţiei prin hepatita A şi tetanos. De asemenea, au fost distribuite materiale sanitare şi substanţe dezinfectante, în cantitate totală de 370.000 tablete. În acelaşi timp, s-au luat măsuri pentru supravegherea epidemiologică a populaţiei şi supravegherea calităţii apei de băut prin măsuri de dezinfecţie şi analiza probelor de apă recoltate. S-a trecut şi la catagrafierea şi vaccinarea populaţiei afectate împotriva hepatitei A, tetanosului şi febrei tifoide, dar şi la informarea populaţiei cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea îmbolnăvirilor (consumul de apă îmbuteliată sau fiartă şi răcită, păstrarea igienei individuale şi a condiţiilor igienice de preparare, depozitare şi consum a alimentelor, evitarea automedicaţiei în situaţia apariţiei unor simptome de boală diareică sau a altor boli, prezentarea imediată pentru consult la medicul de familie). MSP atrage atenţia medicilor de familie asupra importanţei acţiunilor pe care aceştia trebuie să le întreprindă pentru prevenirea îmbolnăvirii populaţiei din judeţele calamitate.