Crucea Roșie deschide centre de zi pentru copiii și tinerii defavorizați

Crucea Roșie din România deschide trei centre de zi pentru tinerii defavorizați în județele Dolj, Botoșani şi Hunedoara. În total, 500 de copii și tineri vulnerabili, cu vârste cuprinse între 6 şi 19 ani, precum și familiile acestora vor beneficia de activități care au ca scop prevenirea abandonului școlar, dobândirea de noi abilități de viață, îmbunătățirea competențelor personale și sociale. Zilnic, 150 de elevi vor lua o masă caldă și vor fi ajutați să-și facă temele de la școală de voluntarii filialelor de Cruce Roșie din Botoșani, Dolj și Hunedoara. În plus, 60 dintre copii vor merge o dată pe an în tabere de vară gratuite. De asemenea, tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 20 de ani și părinții acestora pot participa o dată pe săptămână la activități socio-educaționale precum sesiuni de consiliere individuală și de grup, cursuri de calificare, cursuri de operare PC, sesiuni de incluziune pe piața muncii, cursuri de prim ajutor etc.

“În România, lipsurile materiale reprezintă cel mai invocat motiv al abandonului școlar. Imposibilitatea de a plăti rechizitele copiilor, hainele și încălțămintea, lipsa hranei sunt factori care îi determină pe părinți să renunțe la școlarizarea copiilor lor. Prin acest proiect încercăm să acoperim aceste lipsuri materiale și să acordăm o șansă reală la educație copiilor proveniți din familii nevoiașe”, a declarat directorul general al Societății Naționale de Cruce Roșie din România, Ioan Silviu Lefter. Acțiunea face parte din proiectul “Incluziunea socială a copiilor și tinerilor din România cu sprijinul și implicarea comunității - Centre comunitare de zi pentru copii și tineri din comunități dezavantajate în trei zone din România”, finanțat de Fundația Velux prin Crucea Roșie Daneză.

Fundația Velux va finanța centrele până la sfârșitul lunii septembrie 2017. Pentru continuarea finanțării, la nivelul fiecărui centru comunitar a fost înființat un Consiliu consultativ format din reprezentanți ai autorităților locale, investitori locali, părinți și cadre didactice care au misiunea de a găsi resursele necesare continuării activităților socio-educative ale centrelor după încheierea finanțării.