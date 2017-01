Crucea Roşie, în ajutorul bătrînilor săraci din Cumpăna

Problemele bătrînilor sînt, de ceva timp, în atenţia Crucii Roşii, filiala Constanţa. „Sînt probleme stringente, care necesită o atenţie sporită din partea societăţii. În urma evaluărilor raportate de Serviciul de Asistenţă Socială al Primăriei Cumpăna şi a evaluărilor proprii realizate de filiala Constanţa, mulţi vîrstnici peste 65 ani au pensii prea mici pentru a acoperi toate cheltuielile lunare, astfel încît igiena proprie şi a locuinţei, precum şi alimentaţia zilnică, au de suferit”, a declarat directorul Crucii Roşii Constanţa, psiholog Carmen Lungu. În aceste cauze îşi au sursa şi multe probleme de sănătate: infecţii, probleme digestive, etc. „De asemenea, în multe din cazuri, deplasarea la medic sau la cumpărături este îngreunată de starea precară de sănătate. Să uiţi de bătrînul tău e însă ca şi cum ai uita de propria proiecţie în viitor. Bătrînul nostru suferă de o mulţime de boli, este stresat continuu, necăjit şi obosit, nu are siguranţa zilei de mîine, este tratat cu indiferenţă de societate”, a mai spus Carmen Lungu. Mulţi sînt afectaţi de depresia geriatrică, mai gravă decît depresia la persoanele tinere, fiind o consecinţă a pierderii puterii fizice, a izolării sociale etc. Bătrînii s-au plîns că principalele dificultăţi prin care sînt nevoiţi să treacă sînt pensionarea, statusul persoanelor în vîrstă, stima de sine, izolarea socială, relaţia între generaţii. Majoritatea persoanelor vîrstnice suferă de boli cronice, sînt singure, izolate, neiubite, părăsite pînă şi de cei dragi. Mulţi dintre bătrîni suferă de subnutriţie. Prin proiectul „Vîrsta le-a luat forţa şi le-a lăsat neputinţa, dar nouă ne pasă!”, filiala de Cruce Roşie Constanţa a convenit implementarea acestui proiect împreună cu Primăria Cumpăna, unde există o subfilială de Cruce Roşie şi unde se vor asigura servicii care aduc la un nivel decent standardul de trai pentru 30 de persoane vîrstnice cu posibilităţi financiare reduse. De asemenea, se va constitui un model de urmat pentru persoane care pot ajuta această categorie socială. „Banii pentru acest proiect provin din TELEDONUL de la emisiunea „Surprize, surprize”, din anul 2007. Beneficiarii evaluaţi social vor primi produse igienico-sanitare şi, săptămînal, alimente. De asemenea, vor fi antrenaţi în discuţii pe teme de interes pentru ei, vor fi ajutaţi să îşi igienizeze locuinţele, să-şi facă cumpărături de iarnă, să efectueze mici reparaţii, vor beneficia de determinarea tensiunii arteriale la clubul pensionarilor din sat, precum şi de consiliere psihologică (vor primi suport emoţional şi vor fi încurajaţi să îşi exprime sentimentele) din partea voluntarilor implicaţi în proiect, vor fi însoţiţi la medic sau li se vor cumpăra medicamentele prescrise”, a explicat directorul. Voluntarii vor ajuta beneficiarii să-şi reactiveze reţeaua de suport relaţional, însoţindu-i în vizitele la rudele/vecinii/prietenii/foştii colegi de serviciu pe care nu i-au mai vazut de mult sau aducîndu-i pe aceştia în casele beneficiarilor.