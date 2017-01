Crucea Roşie, prădată!

Crucea Roşie, filiala Constanţa, a fost prădată, miercuri seara, din sediu fiind furate toate bunurile care aveau destinaţia familiilor sărace din localitatea Conacu. Directorul Crucii Roşii, Carmen Lungu, a rămas fără grai atunci cînd a ajuns la muncă şi a constatat că geamurile demisolului erau sparte, iar grilajul era rupt. Hoţii au pătruns într-o cameră unde se afla o centrală dezafectată, după care au pătruns în sediu, au spart uşile şi s-au pus pe treabă. “Au furat tot. Toate baxurile cu ciocolată, o butelie, două telefoane mobile, toată îmbrăcămintea strînsă de la populaţie, lenjeria de pat, totul. Au furat şi caloriferul cu care mă încălzeam în birou, au furat toate cheile care erau în clădire. Am găsit chiştoace aruncate pe jos, pe semne că au avut timp şi să fumeze. Am început să plîng cînd am văzut că nu vom mai avea ce să le ducem copiilor şi bătrînilor din Conacu. Sînt oameni săraci, care ar fi avut nevoie de ajutorul nostru”, a declarat Carmen Lungu, directorul Crucii Roşii Constanţa. Prejudiciul se ridică la circa 25.000 lei. Este pentru prima dată cînd sediul filialei din Constanţa este prădat de hoţi, cînd activitatea organizaţiei de ajutorare este paralizată. “Nu mai putem să facem nimic, deocamdată. Nici nu ştim cu ce trebuie să începem”, spune directorul.