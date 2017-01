Cruceru nu vrea la Alba Iulia

După ce l-a împrumutat de la FC Farul pe Tibor Moldovan pînă la sfîrşitul sezonului, cu opţiune de cumpărare, Unirea Alba Iulia şi-a propus să obţină transferul unui alt jucător al echipei constănţene. Liderul Seriei a II-a a Ligii a II-a la fotbal l-a trecut în fruntea listei de achiziţii pe Florentin Cruceru, jucător pus pe lista de transferuri în această iarnă de conducerea grupării de pe litoral. Mijlocaşul în vîrstă de 28 de ani nu este însă tentat de oferta ardelenilor, chiar dacă riscă să nu mai joace vreun meci oficial, cel puţin pînă în vară, dacă nu pleacă de la Constanţa. “Am auzit şi eu despre această ofertă, dar nu m-aş întoarce în liga secundă. Am o vîrstă, am experienţă şi cred că merit să joc în Liga I. Nu mă interesează nici măcar un împrumut pînă la finalul sezonului. Poate din vară, dacă promovează, ar fi o variantă să merg la Alba Iulia”, a explicat Cruceru.

Altfel, constănţenii au continuat seria şedinţelor de pregătire, aflîndu-se în cantonament la stadion. Elevii lui Ion Marin au făcut, ieri, primul antrenament al zilei pe plajă, în timp ce al doilea a însemnat lucru în sala de forţă şi pe terenul sintetic. În această săptămînă, constănţenii vor disputa două partide de verificare, miercuri, cu CSM Medgidia, şi vineri, cu Unirea Slobozia, ambele de la ora 11.00, pe terenul “SNC”.

Marius Nae a încheiat conturile cu Farul

După ce a cîştigat în prima instanţă litigiul cu Farul, cauzat de restanţele financiare ale clubului de pe litoral, la Camera Naţională pentru Soluţionarea Litigiilor din cadrul Federaţiei Române de Fotbal, Marius Nae a primit un răspuns pozitiv şi din partea Curţii de Arbitraj pentru Fotbal. Astfel, recursul depus de oficialii constănţeni a fost respins, iar mijlocaşul în vîrstă de 28 de ani a fost declarat, ieri, liber de contract. “Este o hotărîre definitivă, irevocabilă şi executorie. Sînt bucuros că am fost declarat liber de contract pentru îmi doream să am şansa de a juca, poate chiar la un nivel mai înalt. Deocamdată am rămas fără serviciu, dar am primit mai multe oferte de la echipe din prima ligă şi urmează să decid unde voi merge”, a spus Nae, care este curtat de FC Braşov şi Unirea Urziceni. “În ţară nu mai avem nici o cale de atac. Ar fi tribunalul sportiv de la Lausanne, dar nu mergem mai departe”, a confirmat directorul executiv al FC Farul, Dan Pîra. Astăzi, constănţenii ar mai putea pierde doi jucători, Camera Naţională pentru Soluţionarea Litigiilor urmînd să ia în discuţie memoriile depuse de Răzvan Farmache şi Daniel Florea.