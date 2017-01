Cruceru şi Nae, pregătiţi să plece de la FC Farul

Sosit în această vară la FC Farul, Florentin Cruceru nu a rupt “gura tîrgului”, chiar dacă a început sezonul ca titular al postului de închizător. Mijlocaşul în vîrstă de 27 de ani a fost trecut rezervă de antrenorul Ion Marin după cîteva etape, pierzînd apoi lotul primei echipe din cauza unei accidentări. Totuşi, pe final de tur, a revenit în primul “unsprezece”, pe fondul numeroaselor absenţe din formaţia de pe litoral. Chiar şi aşa, la doar o zi după încheierea primei părţi a campionatului Ligii I, Cruceru a fost anunţat de conducere că a fost pus pe lista de transferuri. “Nu vreau să comentez prea multe. Dacă aşa a hotărît antrenorul, nu mă pot opune. Eu mă voi pregăti în continuare şi dacă este convenabil pentru ambele părţi, voi pleca. De altfel, le-am spus celor de la club că, dacă îmi găsesc echipă, nu vor fi probleme. Deocamdată, nu am discutat cu alte cluburi, pentru că este prea devreme”; a explicat Cruceru. Transferat la Constanţa din postura de jucător liber de contract, mijlocaşul a semnat în vară pe o perioadă de trei ani, astfel că orice grupare care va dori să-l achiziţioneze trebuie să achite Farului o sumă de transfer. În turul acestui sezon, Cruceru a fost de şase ori integralist, un meci a început titular, fiind înlocuit pe parcurs, în timp ce în alte două a intrat doar pe final.

În situaţia lui Cruceru se află şi Marius Nae, mijlocaşul în vîrstă de 27 de ani avînd încă un an şi jumătate de contract cu gruparea de pe litoral. “Mă aşteptam să fiu pus pe lista de transferuri, mai ales că nu am jucat prea mult fiind accidentat. Totuşi, nu cred că evoluţiile mele au fost chiar atît de slabe. Probabil că ştiu conducătorii de ce au luat această decizie şi voi discuta cu ei condiţiile în care voi pleca de la Constanţa”, a explicat Nae. Jucătorul venit la Farul în urmă cu două sezoane a fost titular în două meciuri în acest tur, niciodată integralist, de alte patru ori fiind trimis în teren pe parcursul partidei. În plus, el a fost “exilat” cîteva etape la echipa a doua a clubului, pe motive disciplinare.