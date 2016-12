Cruciada fiscală a călcat restaurantele constănțene

DESFĂȘURARE DE FORȚE O vorbă românească spune: „tre' s-arunci ce ai în blugi, dacă vine Garda - FUGI!“. Miercuri după-amiază, în centrul Constanței au apărut mai multe mașini ale Direcției Generale Antifraudă (DGAF), iar cei care s-au mișcat repede au scăpat (pentru moment) de furia antievazionistă îmbrățișată recent de autorități. „Am lăsat mopul în găleată, am pus lacăt pe ușă și am fugit cât m-au ținut picioarele. Nu de alta, dar Antifrauda găsește ÎNTOTDEAUNA ceva în neregulă“, a declarat, pentru „Telegraf“, angajatul unui bar local, care, din motive lesne de înțeles, a dorit să-și păstreze anonimatul. Alții n-au fost însă la fel de norocoși. Mai multe restaurante, baruri și cafenele de pe bulevardul Tomis și strada Mircea cel Bătrân au fost luate cu asalt de inspectorii antifraudă, cărora nu le-a păsat câtuși de puțin de clienți, ci doar de măsura în care firmele respectau (sau nu) regulile jocului. Amenzile au fost împărțite cu aceeași fervoare cu care Moș Crăciun împarte cadouri. Potrivit celor „călcați“ de DGAF, cea mai mică sancțiune a fost de 4.000 lei, iar în unele cazuri s-a sărit de 7.000 lei. „Bacșișul chelnerilor a devenit, brusc, capul tuturor răutăților. S-au dat amenzi de 6.600 lei pentru o diferență de 130 lei între casa de marcat și suma înregistrată. I-au controlat pe angajați și-n buzunare, s-au uitat până și în cutiile cu șervețele“, a povestit, pentru „Telegraf“, un alt barman de la o cafenea din zonă, care a dorit să-și păstreze anonimatul. Nicio abatere n-a fost trecută cu vederea, fie că a fost vorba de afișarea incorectă sau neafișarea mesajelor tip de la Finanțe cu bonul fiscal sau de neconcordanțele între stocurile pe hârtie și cele din magazie.

EXCES DE ZEL SAU NORMALITATE? Îndârjirea DGAF, care trebuie să producă acum bani pentru marea relaxare fiscală ce urmează (reducerea TVA, spre exemplu, va ustura tare bugetul statului), s-a văzut foarte bine în desfășurarea de forțe de miercuri. „Câte o mașină la Budha Bar și la restaurantele învecinate, două la Cafe Cafe și patru la Anturaj! Cafe Cafe a fost chiar închis pentru 30 de zile. Se vede că s-au pus pe treabă, nu glumă“, spun aceleași surse. N-au fost singurele localuri luate la bani mărunți (numele lor nu le putem da publicității, întrucât Antifrauda nu are voie să le comunice), iar patronii se așteaptă ca această cruciadă să continue. E de bine sau de rău? Pe de-o parte, e OK ca firmele să prindă frica Fiscului, cum se întâmplă în statele dezvoltate. Pe de altă parte, nu putem să nu remarcăm faptul că „terminatorul“ DGAF, care ar fi trebuit să atace MAREA evaziune, hărțuiește tot afacerile mici și taie și spânzură pentru un bacșiș de 130 lei care, oricum ai pune problema, nu va acoperi niciodată găurile date bugetului de adevărați tunari ai economiei. Ce s-a întâmplat miercuri va fi în regulă (și nu exces de zel, la limita abuzului) abia atunci când inspectorii antifraudă își iau inima-n dinți și intră în Portul Constanța sau bat la ușa marilor samsari de cereale, fier vechi și carburanți. Un singur plus pentru DGAF - din câte se pare, inspectorii sunt imuni la atenții. Și o mică notă - Guvernul are în plan introducerea bacșișului pe bonul fiscal, întru impozitarea sa cu 16%. Până atunci, dacă vreți să lăsați un „tip“, completați și-un formular de donație, doar-doar îi veți scăpa pe patroni de-o amendă grasă.

Amenzi de 192.000 lei!

Potrivit informațiilor oficiale remise „Telegraf“ de către DGAF, 29 de firme au fost verificate miercuri, 18 martie, de către inspectorii Antifraudei. S-au dat amenzi în valoare totală de 192.000 lei și s-au confiscat sume de 80.020 lei. De asemenea, pentru încălcarea obligației de a întocmi documente justificative pentru sumele extrase din casa de marcat a fost dispusă suspendarea pentru o lună a activității comerciale a unei societăți (Cafe Cafe - n.r.).