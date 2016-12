Cruella de Vil, Jack Sparrow și Elsa au deschis Tărâmul Magic al Crăciunului

02:36:21 / 20 Decembrie 2016

Felicitări!!

Am fost in orășel cu băiețeii mei.Totul este frumos. Personajele,spectacolele . Am remarcat-o pe Cruella ,am făcut poze cu ea. Am stat ceva timp la rand,foarte multa lume in jurul ei,dar s-a meritat! Este spectaculoasă, nota 10 ! Revenim .