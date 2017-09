Cruzime incredibilă! Crimele odioase de la SC Green Life Recycling SRL

10:59:08 / 18 Iulie 2017

ati uitat esenta....

... asta daca v a interesat vreodata... traim in acest oras, platim taxe si impozite NU pt maidanezi si tigani, ci pt ca primaria sa imbunatateasca viata locuitorilor ... vrem un oras curat, parcuri cu banci si verdeata in care sa ne plimbam linistiti ca nu suntem muscati de maidanezi... nici acolo, nici in oras, pe aleile din jurul blocurilor, unde 2-3 nebuni(e) fara ocupatie hranesc maidanezi care astfel isi fac teritoriu si musca oamenii straini in trecere !!! vrem ca politia locala sa insoteasca hingherii si sa amendeze pe cei care se opun ridicarii cainilor! carute de tigani printre masini pe bldv, haite de maidanezi printre blocuri,ong-uri care traiesc din bani publici... cat de prosti suntem ?