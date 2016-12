CS 2004 Tomis Constanţa, campioană naţională la tenis de masă

Sala Sporturilor din Constanţa a găzduit, sâmbătă, manşa retur a finalelor Superligii Naţionale la tenis de masă. După ce se impusese cu 5-0, în deplasare, cu ACTT Bucureşti, echipa CS 2004 Tomis Constanţa (antrenori Viorel Filimon şi Andrei Filimon), în componenţa Andrei Filimon, Lucian Munteanu, Alexandru Cazacu şi Alexandru Grigore, a câştigat şi pe teren propriu, scor 5-2, devenind pentru a doua oară consecutiv campioană naţională.

„După al treilea meci eram deja campioni, astfel că a fost o confruntare în care nici eu şi nici băieţii nu am mai jucat la capacitate maximă. Până acum tenisul de masă feminin era la putere, pentru că până în acest sezon cuceriseră ultimele opt titluri naţionale. În schimb, la băieţi am câştigat anul trecut primul titlu, după ce am venit şi eu acasă. Sperăm că, dacă vom face o echipă mai bună, să încercăm să jucăm şi în cupele europene. Ne mai trebuie însă cel puţin un jucător străin bun. Pentru România avem o echipă foarte bună, dar pentru cupele europene suntem departe ca nivel, deocamdată”, consideră cel mai bun jucător al echipei constănţene, Andrei Filimon.

În paralel cu finala masculină s-a disputat şi finala mică a Superligii Naţionale feminine, între CS Farul Constanţa (antrenori Viorel Filimon şi Liliana Sebe) şi CSS Slatina. Învinsă în tur cu 5-1, misiunea constănţencelor, în formula Alina Zaharia, Roxana Iamandi, Andreea Bucur, Mihaela Plăeaşu şi Elena Sebe, s-a dovedit în cele din urmă imposibilă, cedând în final şi în partida de la Constanţa, scor 4-5. „Această generaţie este mult prea mică pentru a obţine performanţe la acest nivel. Locul 4 este prea bun dacă ţinem cont că fetele au debutat în acest sezon la senioare. În ceea ce priveşte echipa de băieţi, sper să obţinem şi la anul un nou titlu şi chiar dacă poate nu va mai fi aceeaşi componenţă, avem cu cine să-i înlocuim pe actualii jucători”, a declarat antrenorul Viorel Filimon.

Rezultate - masculin: Mănescu - Grigore 3-1 (11-6, 5-11, 12-10, 11-9), Seni - Cazacu 3-1 (5-11, 11-6, 11-7, 11-9), Gheorghe - A. Filimon 0-3 (6-11, 5-11, 4-11), Seni - Grigore 0-3 (7-11, 14-12, 10-12, 11-8, 7-11), Mănescu - A. Filimon 0-3 (1-11, 7-11, 6-11), Gheorghe - Cazacu 1-3 (6-11, 8-11, 13-11, 4-11), Seni - Filimon 2-3 (11-8, 3-11, 6-11, 11-8, 11-13); feminin: Trifu - Iamandi 1-3 (4-11, 12-10, 6-11, 8-11), Diaconu - Bucur 3-0 (11-4, 11-8, 13-11), Lupu - Zaharia 3-1 (11-3, 11-13, 18-16, 11-7), Diaconu - Iamandi 3-0 (11-2, 11-8, 11-5), Trifu - Zaharia 2-3 (7-11, 11-4, 5-11, 15-13, 6-11), Lupu Bucur 0-3 (nu s-a jucat), Diaconu - Zaharia 3-1 (10-12, 11-3, 11-8, 11-4), Lupu - Iamandi 0-3 (1-11, 5-11, 5-11), Trifu - Bucur 3-0 (11-6, 11-2, 11-7).