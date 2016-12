CS Cleopatra Mamaia, campioană naţională la rugby U18

Tinerii rugbyşti de la formaţia CS Cleopatra Mamaia au reuşit, ieri, să câştige în premieră titlul naţional al categoriei sub 18 ani. În marea finală disputată pe terenul “Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv “Badea Cârţan”, jucătorii pregătiţi de Nicolae Mocanu şi Victor Bezuşcu au învins greu, dar meritat, pe Steaua Bucureşti, scor 10-8 (7-5). “Militarii” au început mai bine partida şi au deschis scorul în urma unui eseu, dar Cleopatra a reuşit să răstoarnă situaţia de pe tabelă până la pauză, în urma unui eseu reuşit de Iurea şi transformat de Ungureanu: 7-5 pentru constănţeni după primele 30 de minute. Actul secund a fost la fel de disputat, Steaua revenind la conducere în urma unei lovituri de penalizare, scor 8-7, dar dropgolul marcat de Melinte, cu 15 minute înainte de final, a adus şi victoria mult aşteptată pentru echipa de la ţărmul mării: 10-8 pentru CS Cleopatra-Mamaia, care a sărbătorit, la final, primul titlu din istoria clubului la această categorie de vârstă.

„Este rezultatul a trei ani de muncă. Pe fondul unor greşeli ne-am făcut meciul greu, dar am continuat să muncim, să luptăm şi, până la urmă, am câştigat”, a declarat antrenorul echipei CS Cleopatra Mamaia, Nicolae Mocanu. „Este rezultatul muncii de patru ani cu aceşti oameni minunaţi care au fost lângă echipă. Sunt fericit, aşa cum se bucură toată suflarea rugbystică a oraşului. Am câştigat cam tot ce se putea la nivel de juniori şi acest lucru arată preocuparea Asociaţiei Judeţene de Rugby şi a autorităţilor locale”, a spus vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa Cristinel Dragomir. Festivitatea de premiere a fost oficiată de Cristinel Dragomir, vicepreşedinte al CJC, Daniel Georgescu, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Rugby Constanţa, Hari Dumitraş (fost internaţional) şi Adrian Lungu (fost internaţional).

Iată şi jucătorii care au contribuit la câştigarea titlului naţional pentru CS Cleopatra: Andrei Zamfirescu, Ovidiu Cojocaru, Alin Davidoaea, Matei Bulai, Andrei Iurea, Robert Tănase, Andrei Ojică, Alexandru Cozma, Sebastian Agapie, Ionel Melinte, Ionuţ Pântea, Vlăduţ Popa, Adrian Ungureanu, Cătălin Vasiliu, Claudiu Trandafir, Robert Dobre, George Apostol, Rodion Călin, Adrian Chirea, Alexandru Miron, Cristian Arefi şi Ştefan Acsinte. Medaliile de bronz au fost cucerite de ACS Flamingo Bucureşti, scor 29-0 cu RCM Timişoara. Meciul pentru locurile 5-6 a fost câştigat de CSŞ Gura Humorului, 17-14 cu Industria Sârmei Câmpia Turzii.