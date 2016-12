CS Eforie are mari probleme de efectiv

Locul 11 ocupat de CS Eforie în Seria a 2-a a Ligii a III-a la fotbal oferă o falsă impresie despre potenţianul şi forţa echipei pregătite de Gheorghe Butoiu. Deşi la începutul sezonului s-a plecat la drum cu un lot de 22 de jucători, pe parcurs au mai rămas doar...12 ! Accidentările sau preferinţa unora dintre fotbalişti de a evolua la alte formaţii au dus la o situaţie alarmantă pentru cei din Eforie. Atacantul Borza a plecat la Delta Tulcea, brazilienii Luis şi Eduardo s-au întors în ţara lor natală, Alex Almaghe şi George Chelariu au preferat să continue în Liga a IV-a, la Oil Terminal, iar George Chihaia şi Iulian Gîndac nu s-au mai prezentat la antrenamente. Şi cum toate aceste plecări nu ar fi fost suficiente, alţi doi jucători, mijlocaşul Vasile Bejan şi Gabriel Chelariu, sînt accidentaţi şi vor lipsi o perioadă mai lungă de timp. Din lotul pregătit de Gică Butoiu mai fac parte Sorin Zgubea şi Doru Fugaru, însă primul este angajat la Poliţia de Frontieră, iar cel de-al doilea la Jandarmi. Din acest motiv, ei vin la antrenamente şi la meciurile formaţiei din Eforie doar cînd au timp... Aceste mari probleme de efectiv l-au determinat pe tehnicianul echipei din Eforie să se legitimeze la cei aproape 41 de ani. “La meciul cu Portul, din etapa trecută, am avut o singură rezervă. M-am legitimat pentru orice eventualitate. Dacă se mai accidentează cineva, nu aş putea alinia nici măcar primul 11, astfel că sînt pregătit să intru, dacă va fi neapărată nevoie. Avem un singur portar, Romeo Vasiliu, şi un singur atacant, Iulian Aneste, acesta fiind în ultimul an de juniorat. Obiectivul nostru a fost salvarea de la retrogradare, iar în acest moment sîntem scutiţi de orice fel de griji în această privinţă. Aşteptăm finalul campionatului pentru a aduce mai mulţi jucători la club, poate chiar să facem o colaborare cu vreo echipă din Bucureşti. Din fericire nu sînt probleme financiare deosebite şi există condiţii foarte bune de pregătire. Avem încredere că în sezonul viitor, lucrurile vor sta mult mai bine chiar dacă obiectivul va rămîne acelaşi, menţinerea în cel de-al treilea eşalon al ţării“, a declarat Butoiu. După 24 de etape, CS Eforie ocupă locul 11 în clasament cu 21 puncte (6 victorii, 3 egaluri, 12 înfrîngeri, golaveraj: 26-40, -12 în clasamentul adevărului). CS Eforie are 13 puncte avans faţă de singurul loc retrogradant ocupat în acest moment de CSM Medgidia.