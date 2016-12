CS Farul a pierdut titlul la tenis de masă, la „masa verde”

Redevenită campioană a României în Superliga Națională feminină de tenis de masă pe echipe după o pauză de patru ani, CS Farul Constanța a primit o veste șocantă, ieri, din partea Federației Române de tenis de masă. Astfel, Consiliul Director al FRTM a admis contestația depusă de ACS Dumbrăvița, referitoare la dreptul de joc al Elizei Samara în prima manșă a finalei cu CS Farul. Drept urmare, s-a decis anularea rezultatului de 5-1 pentru constănțence și s-a acordat victoria cu 5-0 pentru gruparea timișoreană. Cum ACS Dumbrăvița s-a impus în retur cu scorul de 5-1, CS Farul a fost deposedată de titlul de campioană, medaliile de aur fiind date timișorencelor. „Nu mi se pare corect, dar asta este. Era de așteptat. De când am trimis hârtie cu echipa la federație, ar fi trebuit să ni se spună dacă are sau nu voie să joace. Fără ea, ar fi fost echilibrat. De altfel, în retur, chiar dacă am pierdut cu 5-1, am condus cu 2-0 în trei meciuri și scorul ar fi putut fi altul. Se pare că vom fi doar vicecampioane, dar vom juca în continuare și așteptăm să ne vină rândul la titlu”, a declarat antrenoarea Liliana Sebe. Directorul general al CS Farul, Ilie Floroiu, a fost extrem de surprins de decizia federației. „Nouă nu ne-a venit nimic oficial și mi se pare o lipsă de fair-play. Cei de la federație ne-au trimis joi seara o hârtie prin care ne cereau un răspuns, dar nu au mai așteptat să-l dăm. Vom face o analiză și vom vedea dacă mai este vreo cale de apel”, a spus Floroiu.