CS Farul, campioană după patru ani la tenis de masă

După o pauză de patru ani, CS Farul Constanța a câștigat, din nou, titlul de campioană națională în Superliga Națională feminină pe echipe la tenis de masă. Formația pregătită de Liliana Sebe și Viorel Filimon nu a avut însă o misiune prea ușoară în confruntarea cu CS Dumbrăvița, câștigătoarea sezonului regulat. În prima manșă a finalei, disputată în urmă cu două săptămâni, constănțencele, întărite cu prezența celei mai bune jucătoare din România, Eliza Samara, locul 18 ITTF, s-au impus cu 5-1 și păreau să-și fi asigurat medaliile de aur. Ieri a avut loc, la Dumbrăvița, returul din ultimul act, iar CS Farul nu a avut o prestație reușită. Fără Samara, gruparea de pe litoral le-a aruncat în luptă pe Olga Bliznet, Alina Zaharia și Bianca Crișan. Cele trei au controlat disputa, dar au pierdut incredibil trei meciuri după ce au condus cu 2-0. Drept urmare, gazdele s-au impus cu 5-1, singura victorie pentru constănțence fiind reușită de Olga Bliznet. În aceste condiții, departajarea s-a făcut la setaveraj, iar câștig de cauză a avut CS Farul, care a câștigat trei seturi în plus. „Ne-am făcut singuri meciul greu. Să conduci cu 2-0 de trei ori și să pierzi de fiecare dată este de neînțeles. Rând pe rând, au căzut toate variantele de scor care ne-ar fi adus titlul și am ajuns la setaveraj”, a spus antrenorul Viorel Filimon. Soarta finalei s-ar putea schimba însă la 25 iunie, când Federația Română de tenis de masă va analiza contestația depusă de CS Dumbrăvița, care a atacat dreptul de joc al Elizei Samara în partida din tur. „Dacă cineva își dorește să încalce regulamentul, putem pierde titlul. Indiferent de decizie, avem o medalie și am jucat finala cu o echipă pe care am format-o din mers”, a completat Viorel Filimon.

Constanța are șanse mari să câștige titlul național și în Superliga Națională masculină pe echipe la tenis de masă, după ce CS Top Spin 08 Constanța a câștigat clar prima manșă a finalei cu CS Pristavu Câmpulung, cu 5-1. Constănțenii, în formula Andrei Filimon, Cristi Pletea și Rareș Sipoș, vor disputa returul sâmbătă, în deplasare.