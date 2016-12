CS Farul, cu vistieria plină înainte de finalul de an

Ca în fiecare an, Clubul Sportiv Farul Constanţa se pregăteşte să-şi stabilească bilanţul pe care îl va prezenta la sfârşitul anului. Deşi sportul românesc traversează momente dificile, clubul constănţean se poate lăuda cu o vistierie mai plină decât în anul precedent, 2010 dovedindu-se până acum a fi un an bogat. 47 de medalii internaţionale şi 334 de medalii naţionale au cucerit sportivii legitimaţi la CS Farul. Sportivii constănţeni au urcat de 21 de ori pe podiumurile Campionatelor Mondiale şi de 14 ori pe podiumurile Campionatelor Europene. „Mai sunt foarte puţine competiţii în acest an, iar noi am făcut deja o statistică a ceea ce s-a întâmplat în acest an. Suntem foarte mulţumiţi, mai ales că rezultatele acestea vin în momente dificile pentru sportul românesc. Anul 2010 a fost un an al Campionatelor Mondiale, de aceea sunt mai multe medalii la această categorie. Va veni un an al Campionatelor Europene, iar apoi Jocurile Olimpice de la Londra. Suntem optimişti şi sperăm că Farul Constanţa va rămâne unul dintre cele mai importante cluburi din România”, a declarat directorul coordonator al clubului, Ilie Floroiu. În plus, CS Farul se poate lăuda şi cu numeroase competiţii de nivel naţional organizate la Constanţa, printre cele mai importante numărându-se Campionatul Naţional de gimnastică aerobică. Ultimele ediţii ale competiţiei s-au desfăşurat în oraşul de la ţărmul mării, iar buna organizare de care s-a bucurat întrecerea i-a determinat pe oficialii Federaţiei Române de Gimnastică (FRG) să decidă ca şi ediţia viitoare, care va avea loc în perioada 30 septembrie - 2 octombrie sau 14-16 octombrie 2011, să se desfăşoare tot la Constanţa. „Aici este o atmosferă propice pentru gimnastică aerobică şi pentru alte competiţii. Organizarea ediţiilor desfăşurate până acum a fost catalogată ca fiind foarte bună. Ne vom strădui ca şi de această dată totul să iasă bine şi vom lua toate măsurile ca şi această ediţie să fie una extraordinară”, a mai spus Floroiu. De altfel, trei sportive, Lavinia Panaete, Bianca Gorgovan şi Andreea Scânteie, şi două antrenoare, Cristina Dulgheroiu şi Cristiana Spînu, de la secţia de gimnastică aerobică, au fost invitate de FRG să participe, în perioada 24-28 noiembrie, la Oneşti, la un curs de perfecţionare şi cantonament de pregătire pentru juniori.