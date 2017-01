CS Farul, la ora bilanţului

Cel mai performant club sportiv din România după marile forţe bucureştene, Steaua şi Dinamo, CS Farul Constanţa a prezentat ieri bilanţul pe anul 2010, în cadrul unei şedinţe desfăşurate la Restaurantul Sport. În ciuda crizei financiare, gruparea de pe litoral a strălucit iar prin performanţe, adunând o salbă de medalii pe plan naţional şi internaţional. Astfel, dintre cele 13 secţii ale clubului, 10 au avut sportivi clasaţi pe podium la competiţiile majore din acest an, aducând la Constanţa 22 de medalii de la Campionatele Mondiale, 14 medalii de la Campionatele Europene, 2 medalii de la Cupa Europei, 9 medalii de la Campionatele Balcanice şi 346 de medalii de la Campionatele Naţionale. În plus, CS Farul a dat 15 sportivi la lotul olimpic, dar a acordat şi multă atenţie sectorului juvenil, având 32 de juniori la loturile naţionale. Vârful de lance a fost, fără îndoială, Ana Porgras, care a devenit prima campioană mondială din gimnastică românească după o pauză de nouă ani. Seria titlurilor supreme a fost completată de grupul de elită de la gimnastică aerobică şi veşnicii “îndrăgostiţi” de navomodelism, iar tenisul de masă, canotajul, halterele şi “tânăra” secţie de karate au întregit vitrina de trofee cu mai multe titluri europene.

„În 2010 am obţinut rezultate mai bune decât anul trecut, chiar dacă numărul de medalii câştigate este mai mic. Trebuie să ţinem cont că, din cauza crizei financiare, multe dintre competiţiile internaţionale au fost anulate şi, în plus, a fost un an cu mai multe campionate mondiale decât europene. Mă bucur că am reuşit să facem investiţii şi în infrastructură, dar am încheiat anul, ca de obicei, fără datorii. Anul viitor va fi şi mai important, pentru că este unul preolimpic şi mai mulţi sportivi vor trebui să obţină prin rezultate paşaportul pentru Jocurile Olimpice de la Londra. Îmi doresc să continuăm pe aceeaşi linie şi să ne menţinem între primele cluburi din ţară”, a declarat directorul general al CS Farul, Ilie Floroiu. Conducătorul clubului constănţean a mulţumit autorităţilor constănţene pentru sprijinul acordat pe tot parcursul anului, dar şi principalilor colaboratori pe linie sportivă, DJST Constanţa şi LPS “Nicolae Rotaru”, alături de care s-au obţinut aceste rezultate.

CS FARUL, NAVA AMIRAL. „CS Farul rămâne port-drapelul structurilor sportive constănţene, un fapt devenit o obişnuinţă în ultimele două decenii. Sper că se va păstra şi în 2011 în fruntea cluburilor publice şi va da cel puţin cinci sportivi lotului olimpic care va merge la Jocurile Olimpice de la Londra. Pentru DJST Constanţa, CS Farul este un partener de nădejde şi sper că vom păstra relaţiile de parteneriat şi anul viitor”, a spus Elena Frîncu, directorul executiv al DJST Constanţa. „Şi în acest an, ca şi în cei anteriori, colaborarea dintre LPS Nicolae Rotaru şi CS Farul a funcţionat foarte bine, mai ales că este singura cale de a traversa perioada grea prin care trece sportul şcolar şi cel de performanţă”, a adăugat Andrei Szemerjai, directorul LPS “Nicolae-Rotaru”. Finalul întâlnirii de ieri a fost marcat de un moment artistic, susţinut de copiii de la Grădiniţa nr. 25, care au interpretat mai multe colinde.

Cei mai buni sportivi ai CS Farul - seniori: atletism - Nicoleta Grasu; canotaj - Diana Bursuc; gimnastică artistică - Ana Porgras; gimnastică aerobică - Mircea Zamfir; înot - Dragoş Agache; karate - Ionela Hainagiu; navomodelism - Andrei Romeo şi Corneliu Costiniuc; tenis de masă - Elizabeta Samara; tineret şi juniori: atletism - Andreea Lefcenco; haltere - Laura Pricop; karate - Andreea Cotoban; scrimă - Cosmin Kortyan; tenis de masă - Cristina Hîrîci.