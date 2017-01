CS Farul, mereu în elita cluburilor din ţară

Cel mai bun club de seniori al judeţului Constanţa din acest an, CS Farul a organizat ieri, la Hotelul Sport o întrunire în cadrul căreia a prezentat bilanţul anului 2007. Aşa cum ne-a obişnuit de fiecare dată, clubul constănţean a reuşit ca prin performanţele - atît interne, cît şi internaţionale - obţinute în acest an să se numere din nou printre cele mai bune cluburi din ţară. Mai mult decît atît, deşi 2007 a fost catalogat ca fiind un an slab în ceea ce priveşte rezultatele, CS Farul a reuşit un record de medalii la nivel naţional - 421 faţă de vechiul record de 401 medalii. “Anul acesta au fost mai multe rezultate în probele neolimpice, decît în cele olimpice, însă în ciuda acestui fapt ne putem mîndri cu un nou record de medalii în competiţiile interne. Din păcate, ne aflăm într-un an preolimpic, iar contabilitatea sportivilor calificaţi la Beijing nu este una prea bună. Avem numai doi sportiv calificaţi, Răzvan Florea şi Adelina Gavrilă, dar putea fi şi un al treilea în persoana lui Ionuţ Gheorghe”, a punctat directorul clubului, Ilie Floroiu. În cadrul şedinţei au fost prezenţi şi reprezentanţii celorlalte strucuturi sportive cu care colaborează CS Farul, printre care Elena Frîncu, director DSJ, dar şi Elena Buhaiev, inspector de specialitate la Inspectorul Şcolar Judeţean. Palmaresul înregistrat de gruparea constănţeană în 2007 este unul impresionant, cu 421 de medalii obţinute la Campionatele Naţionale şi 86 în cadrul competiţiilor internaţionale, dintre care 4 la Campionatele Mondiale, 33 la Campionatele Europene, 3 la Cupa Mondială şi 46 la Campionatele Balcanice. “Într-un an în care sportul românesc nu a excelat, CS Farul a reuşit ca la nivel naţional să se menţină prin rezultate pe primele locuri, motiv pentru care ne putem bucura. Felicit întreaga conducere a clubului pentru întreaga activitate din acest an”, a precizat Elena Frîncu. Dacă acest an competiţional s-a încheiat pentru CS Farul, urmează un an olimpic extrem de important pentru gruparea de pe litoral, dar şi un examen foarte dificil pentru actuala generaţie de sportivi.