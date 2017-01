CS Farul se menţine în topul sportului românesc

Cel mai bun club de seniori al judeţului Constanţa, CS Farul a făcut vineri bilanţul anului 2006. Ca de fiecare dată, gruparea de pe litoral s-a numărat printre cele mai bune structuri sportive din ţară, graţie numeroaselor rezultate obţinute atît pe plan intern, cît şi internaţional. La şedinţa desfăşurată la Restaurantul Sport au fost prezenţi reprezentanţii celorlalte strucuturi sportive cu care colaborează CS Farul, Elena Frîncu, director DSJ, Elena Buhaiev, inspector de specialitate la Inspectorul Şcolar Judeţean, dar şi un invitat special, Ilie Floroiu. Fostul director al CS Farul, actualmente preşedintele Federaţiei Române de Atletism a venit din Bucureşti special pentru a fi alături de foştii săi colegi.

Palmaresul înregistrat de gruparea constănţeană în 2006 este de-a dreptul impresionant, 372 de medalii în întrecerile interne şi 71 în cele internaţionale, dintre care 14 la Campionatele Mondiale, 19 la Campionatele Europene şi 38 la Campionatele Balcanice. “Din punct vedere al rezultatelor este al doilea an din istoria clubului. Au fost şi ramuri sportive unde performanţele au fost mai slabe decît ne-am aşteptat, dar reuşim să ne menţinem în top. În plus, am terminat anul fără datorii financiare şi am început modernizarea sălii de haltere şi culturism pe care ne dorim să o continuăm şi în 2007. Vreau să mulţumesc sportivilor şi antrenorilor, administraţiei locale pentru sprijinul oferit. Pentru anul viitor, ne-am propus drept obiectiv obţinerea a 28 de medalii pe plan internaţional, alte 241 la Campionatele Naţionale şi selecţionarea a cel puţin 70 de sportivi în loturile naţionale”, a spus Dumitru Mihăilescu, director general al CS Farul. “Rezultatele obţinute în 2006 sînt foarte bune în condiţiile în care sportul românesc nu a avut un sezon prea reuşit şi îi felicit pe toţi care au contribuit la obţinerea lor. În afara de Florea, Limbău şi Gavrilă, care au deja experienţă la Jocurile Olimpice, trebuie să avem grijă de cei care vin din urmă. Sper ca veteranii, alături de sportivii de perspectivă să aibă rezultate bune la Beijing”, a spus Ilie Floroiu. “Într-un an în care sportul românesc nu a excelat, CS Farul a obţinut 70 la sută din medaliile cucerite de tricolori în sporturile olimpice, la seniori. Nu avem strălucirea titlurilor cucerite de Marian Drăgulescu, dar performanţele obţinute şi la nivel de juniori ne dac să credem că vom obţine medalii la Beijing, în 2008”, a adăugat Elena Frîncu. Pentru CS Farul, sezonul s-a încheiat, dar urmează un an preolimpic extrem de important pentru gruparea de pe litoral.