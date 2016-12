CS II Agigea primește vizita liderului din Seria Sud, Sport Prim Oltina

Duminică, în Seria Sud din Liga a VI-a la fotbal, sunt programate partidele din cadrul etapei a 18-a. Iată jocurile (ora 14.00): Trophaeum Adamclisi - Luceafărul Amzacea; Inter Ion Corvin - AS Independența (ora 11.00); Viitorul Mereni - Olimpia Constanța (se joacă la Osmancea, de la ora 11.00); Fulgerul Chirnogeni - AS Ciocârlia; CS II Agigea - Sport Prim Oltina; Marmura Deleni - Viitorul II Cobadin (se joacă la Pietreni, de la ora 11.00); AS Bărăganu - AS Carvăn (se joacă la Lanurile). Clasament Seria Sud: 1. Oltina 46p; 2. Mereni 37p; 3. Agigea II 36p.

În Seria Nord, duminică va avea loc etapa a 15-a. Iată meciurile (ora 11.00): Pescărușul Gârliciu - Viitorul Târgușor; Spicul Horia - Dunărea Ciobanu; Dunaris Topalu - Înfrățirea Cogealac (ora 14.00); Ulmetum Pantelimon - Viitorul Cuza Vodă (se joacă la Siliștea, de la ora 14.00); Sportul Tortoman - Steaua Speranței Siliștea; Voința Cochirleni - Pescarul Ghindărești (ora 14.00). Clasament Seria Nord: 1. Târgușor 35p; 2. Ciobanu 30p; 3. Tortoman 28p.

