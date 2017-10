CS Medgidia a cucerit un punct pe terenul Rapidului!

Sâmbătă au avut loc cele patru partide contând pentru etapa a 3-a din Divizia A2 la volei feminin, Seria Est. Cele două reprezentante ale județului Constanța au jucat în deplasare, împotriva unor adversari redutabili, și au părăsit terenul învinse. Însă CS Medgidia a produs surpriza etapei pe terenul Rapidului București, echipă care în sezonul precedent a terminat pe locul 3 turneul de promovare al Diviziei A2 și a refuzat ulterior invitația Federației Române de Volei de a promova în Divizia A1!

Partida jucată în Sala Rapid din Capitală a fost extrem de echilibrată și doar șansa a făcut ca gazdele să termine învingătoare cu 3:2 (18:25, 25:21, 22:25, 26:24, 15:13). „Este un rezultat bun, dar puteam să venim acasă cu trei puncte, nu cu unul! Am condus cu 2:1 la seturi și cu 24:21 în setul 4, dar am ratat trei mingi de meci. Două dintre ele pe propria preluare, pentru că nu am reușit să punem mingea jos. Apoi, în tie-break am condus cu 8:6! Oricum, echipa noastră a progresat enorm față de punctul de la care am preluat-o. Acum jucăm volei și asta mă bucură cel mai mult. În plus, noi am pierdut de două ori în primele trei etape în fața celor mai puternice echipe din serie, Rapid și CSU Galați”, a declarat antrenorul echipei din Medgidia, Florin Voinea, care a utilizat contra Rapidului următoarele jucătoare: Elena Prisecaru - Andreea Ordeanu, Bianca Cojocaru, Mădălina Iacobiță, Elena Albu, Doina Cojocaru, Andra Cojocaru-libero (au mai jucat: Vanesa Deșliu, Nicoleta Cojocaru).

ACS Top Volei 05 Constanța a mai înregistrat un eșec la mare diferență de scor, în deplasare, cu CSU Galați, care s-a impus cu 3:0 (25:5, 25:7, 25:4). Au evoluat pentru Top Volei (antrenori Constantin și Doina Ferenți): Cosmina Marinescu - Elif Gafar, Tania Culică, Ioana Bogdan, Georgiana Moroianu, Ioana Antonescu, Bianca Panait-libero (au mai intrat: Andreea Meiroșu, Alexandra Nae, Alexandra Niculescu, Claudia Bărbulescu, Amalia Petrov-libero).

„CSU Galați ne-a fost net superioară, dar fetele au evoluat foarte timorate, speriate de renumele adversarelor, de aici și diferența de scor. Am luat doar 16 puncte într-un meci cu o echipă care nu a pierdut multe jucătoare față de sezonul trecut, când evolua în Divizia A1. Oricum, obiectivul nostru e să căpătăm experiență și să formăm o echipă pentru campionatul următor, când, cu câteva transferuri, am putea să ne batem la locurile fruntașe. Pentru actualul sezon, obiectivul principal al clubului este calificarea la turneul semifinal de cadete”, a declarat antrenorul Constantin Ferenți.

Celelalte două rezultate din Seria Est: CSM 2007 LPS Focșani - CSM Unic LPS Piatra Neamț 3:0 (25:21, 25:13, 25:14); CTF Mihai I București - CSM II București 1:3.

În clasament conduce acum CSM 2007 LPS Focșani, cu 9 puncte și setaveraj 9:1, urmată de Rapid București 8p (9:2), CSU Galați 7p (8:4), CSM II București 5p (7:5), CS Medgidia 4p (6:6), CSM Unic LPS Piatra Neamț 3p (3:6), CTF Mihai I București 0p (0:9) și ACS Top Volei 05 Constanța 0p (0:9).

