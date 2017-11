CS Medgidia se menține în plutonul fruntaș

Sâmbătă, în etapa a 5-a din Divizia A2 la volei feminin, toate cele patru meciuri din Seria Est s-au încheiat cu victorii de trei puncte ale favoritelor. Una dintre ele a fost cea obținută de CS Medgidia, care a jucat în sala „Iftimie Ilisei” cu CSM II București și s-a impus cu 3:1 (25:14, 25:23, 17:25, 25:22).

„A fost un meci incendiar și mă bucur foarte mult că fetele au reușit să câștige! Sunt onorată să fiu în aceeași sală cu ele. Muncesc foarte mult și se observă cum de la un meci la altul cresc în valoare și se îmbină din ce în ce mai bine. Mulțumim suporterilor, care au susținut echipa în număr atât de mare”, a declarat Nicoleta Gonțea, președintele secției de volei din cadrul CS Medgidia,.

„A fost o victorie meritată, după un meci dificil. CSM a venit cu cele mai bune junioare din lot, printre care internaționalele Căruțașu, Zadorojnai și Alupei, dar și cele două jucătoare transferate în vară de la CSȘ 1 Constanța, Spînoche și Coman. Noi am reușit un meci bun și am confirmat progresul din ultima vreme. A contat foarte mult și sprijinul publicului, care a venit în număr mare și ne-a ajutat cu încurajări în momentele dificile. Am pus presiune cu serviciul, așa am făcut diferența pe finalurile seturilor echilibrate”, a afirmat Florin Voinea, care a utilizat sâmbătă următoarele jucătoare: Elena Prisecaru - Andreea Ordeanu, Bianca Cojocaru, Mădălina Iacobiță, Elena Albu, Doina Cojocaru, Andra Cojocaru-libero (au mai jucat: Vanesa Deșliu, Nicoleta Cojocaru, Diana Mihai).

Tot sâmbătă, ACS Top Volei 05 Constanța a jucat pe terenul liderului neînvins, Rapid București, care a obținut victoria cu 3:0 (25:4, 25:11, 25:12). Celelalte rezultate din Seria Est: CSU Galați - CSM Unic LPS Piatra Neamț 3:0 (25:15, 25:19, 25:11); CTF „Mihai I” București - CSM 2007 LPS Focșani 0:3.

Clasament: 1. Rapid București 14p (setaveraj 15:2); 2. CSU Galați 13p (14:4); 3. CSM 2007 LPS Focșani 12p (12:4); 4. CS Medgidia 10p (12:7); 5. CSM II București 5p (8:11); 6. CSM Unic LPS Piatra Neamț 3p (3:12); 7. CTF Mihai I București 3p (3:12); 8. ACS Top Volei 05 Constanța 0p (0:15).

