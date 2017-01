CS Mihail Kogălniceanu, din nou campioană naţională

După titlul cucerit în 2012 cu grupa under 12, CS „Mihail Kogălniceanu“ a reuşit în acest an să-şi păstreze trofeul. Grupa pregătită de Cornel Vasile, Romeo Bezuşcu şi Bogdan Cristea a câştigat toate meciurile ultimului turneu, desfăşurat la Bucureşti, pe stadionul „Arcul de Triumf“, la această categorie de vârstă. Puştii de la Mihail Kogălniceanu au învins în Grupa A pe Dinamo, scor 20-0, pe Palatul Copiilor Ilfov cu 35-0 şi cu 15-10 pe Steaua. În finală, CS Mihail Kogălniceanu a depăşit fără emoţii pe Valahii Tărtăreşti, scor 20-0, intrând în posesia medaliilor de campioni. În plus, constănţeanul Sorin Pândichi a fost desemnat cel mai bun jucător la această categorie de vârstă. De menţionat că CS Mihai Kogălniceanu terminase pe locul 3 prima etapă, disptuată tot la Bucureşti, însă apoi a triumfat în etapa a doua, disputată la Constanţa. „A fost o competiţie mai grea faţă de anul trecut şi sincer vă spun că aveam mari emoţii. Am avut însă încredere în aceşti copii, ştiam cât am investit în ei şi că au valoare. Ne-am bătut cu Bucureştiul şi am învins. Am speranţa că din aceşti copii se va forma în viitor o echipă puternică de seniori a Farului, acesta este ţelul nostru. De altfel, şi în acest an, de la grupele de juniori de la Kogălniceanu şi Ovidiu (antrenor Bogdan Cristea) au plecat la formaţia under 16 a Farului 22 de jucători. Tot în cadrul programului Consiliului Judeţean am făcut o fuziune cu Ovidiu, Nicolae Bălcescu şi alte localităţi, astfel că în pregătire avem în acest moment 80 de copii“, a declarat antrenorul Cornel Vasile, care a mulţumit pe această cale şi autorităţilor locale pentru sprijinul acordat.

Iată-i şi pe campionii naţionali under 12: Sorin Pândichi, Ionică Constantin, Marius Dobre, Cosmin Petcu, Alexandru Nicolae, Andrei Popa, Robert Grăjdaru, Robert Posa, Sebastian Veru, Andrei Varga, Adrian Coadă, Eugen Toma, Antoniu Ruce, Dumitru Popa, Andrei Andronache, Răzvan Secărea, George Urdea.