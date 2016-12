CS Năvodari a învins Steaua U23, în DN la rugby

06:32:42 / 01 Septembrie 2015

Felicitari

Echipa este pe un drum ascendant in ultimii trei ani. Felicitari antrenori,cu o mentiune in plus pentru cei doi "siamezi" Cristi si Cornel. Toate ii oblige sa aibe in aceasta editie un singur obiectiv: castigarea finale mari. Poate intr-o zi Primaria Navodari isi va regandi sprijinul astfel ca Navodariul(si judetul Constanta) sa poata sustine o echipa in primul nivel al rugby-ul romanesc