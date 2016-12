CS Năvodari a învins tineretul Stelei, la rugby

Sâmbătă, într-o partidă contând pentru ediția 2015 din Divizia Națională de seniori, etapa a 5-a, CS Năvodari a evoluat pe teren propriu cu Steaua Under 23 București. A fost primul meci jucat de steliști în acest campionat, pentru că partidele programate în primele patru etape au fost amânate! Steaua Under 23 s-a înscris în campionat pe ultima sută de metri, cu câteva zile înaintea primei etape. Chiar dacă rezultatele steliștilor nu contează în clasament, jocul a fost unul foarte disputat, iar antrenorii gazdelor au mizat și pe rugbyști mai puțin utilizați în rundele precedente. Rezultatul final a fost 20-8 (3-8) pentru CS Năvodari, care a punctat prin Istrate, Niță (câte un eseu fiecare) și Trandafir (două transformări şi două lovituri de pedeapsă). „Am făcut o primă repriză mai slabă, poate și pentru că am jucat contra vântului, însă repriza a doua a fost una excelentă. Din păcate, am avut iarăși doi jucători accidentați. Bejan a suferit o entorsă la gleznă după numai câteva secunde, la prima fază a meciului, în timp ce Croitoru are probleme la ligamentele genunchiului drept. Bejan va lua o pauză de circa trei săptămâni, iar la Croitoru urmează să vedem diagnosticul exact după ce va efectua un RMN”, a declarat antrenorul principal Cristian Husea. La steliști au evoluat și doi foști componenți ai grupării constănțene RCJ Farul, Filip Lazăr și Cristian Cornei.

Au evoluat pentru CS Năvodari (antrenori Cristian Husea și Cornel Suciu): Apetroae, Barbu, Cl. Popescu - M. Croitoru, Burlacu - Niţă, Ogea, Bejan (1 Tarcan) - L. Dumitru, Trandafir - Grigoraș, M. Pîrvu, Gheară, I. Prodan - Perju (au mai intrat: Istrate, Fl. Croitoriu, Iorga, Cristofor și Papaiane).

Alte rezultate din această etapă: Știința Petroșani - Politehnica Unirea Iași 3-46; CSUAV Arad - RC Bîrlad 3-26; CSM Bucovina Suceava - CSM Under 23 București 34-40; RCM Galați - RC Stejarul Buzău 34-17. În clasamentul DNS conduce Bîrladul, cu 16 puncte, urmat de Galați 14p, Năvodari 11p, Suceava 10p, Iași 7p, Petroșani 6p, Arad 5p și Buzău 4p. Rezultatele înregistrate de CSM U-23 și Steaua U23 nu contează în clasament.

SUPERLIGA DE RUGBY

Tot etapa a 5-a a fost și în SuperLiga de rugby, dar numai două partide s-au jucat: Dinamo București - CSM Olimpia București 19-23 și Universitatea Cluj - Timișoara Saracens RCM-UVT 14-48. Meciul Steaua București - CSM Știința Baia Mare a fost amânat pentru data de 30 octombrie. În clasament conduce Timișoara, cu 20 de puncte, urmată de Steaua 12p (4j), CSM 9p, Dinamo 9p, Cluj 6p (4j) și Baia Mare 6p (3j).