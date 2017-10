CS Năvodari a învins-o dramatic pe Tomitanii: 23-22!

Derby-ul județean din Divizia Națională de seniori la rugby, desfășurat sâmbătă pe stadionul „Flacăra” din Năvodari, nu i-a dezamăgit pe spectatorii prezenți în tribune. Meciul a fost spectaculos, cele două formații s-au succedat la conducere pe tabela de scor, iar finalul i-a ținut cu sufletul la gură! În cele din urmă, CS Năvodari s-a impus la un singur punct diferență în meciul cu Tomitanii Constanța, scor 23-22 (20-8).

Gazdele au punctat primele, prin Ignea, care a transformat o lovitură de pedeapsă în minutul 3. Oaspeții, care au debutat sâmbătă în actuala ediție de campionat, după ce și-au amânat partidele din primele două etape, au replicat reușind primul eseu al întâlnirii, prin Alexe (minutul 19): 3-5. S-a făcut 10-5 după eseul lui G. Burlacu (minutul 23), transformat de Ignea, iar D. Burlacu a redus din diferență în urma unei l.p. (minutul 29). Până la pauză, CS Năvodari s-a distanțat la 20-8, după ce Niță a marcat un eseu (minutul 31) transformat de Ignea, care apoi a reușit o execuție senzațională din lovitură de pedeapsă de la centru, în prelungirile primei reprize!

Surprinzător, gazdele au cedat pasul după pauză, iar Tomitanii a întors rezultatul, de la 20-8 la 20-22, grație eseurilor lui Sola (minutul 44, cursă excepțională, de circa 50 de metri!) și Alexe (minutul 57, cu grămada), ambele transformate de D. Burlacu. CS Năvodari a profitat de experiența superioară a jucătorilor săi, și-a masat adversarii în propriul 22, dar a ratat mai multe posibilități de eseu, după lovituri de pedeapsă jucate la mână deși se aflau la 5-10 metri de butul advers. În cele din urmă, de la circa 35 de metri, Trandafir a izbutit să înscrie punctele victoriei, dar execuția sa din lovitură de pedeapsă a lovit unul dintre stâlpii butului înainte de a cădea și a fi validată!!! A fost un fel de bară-gol la fotbal! Oaspeții au revenit în atac și au presat continuu până la fluierul final, inclusiv în cele 10 minute de prelungire ale partidei. Afloare a ratat o lovitură de pedeapsă de la centru, în minutul 80+1, pentru ca la ultima fază a meciului Tomitanii să trateze neglijent o margine pe propria lansare, la doar câțiva metri de terenul de țintă advers!

Au evoluat formațiile:

CS Năvodari (antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Năstase): Zapan (33 Toader), Barbu (70 Strat), Apetroae - G. Burlacu, Agiacai - M. Niță, Petreanu, Ogea (70 Bejan) - Agapie, Ignea (41 Trandafir) - C. Nicolae (47 Ciubotariu), Puișoru, Gheară, Grigoraș - Perju (rezerve neutilizate: Iorga, Brașovianu, Fl. Croitoriu).

Tomitanii Constanța (antrenori Cristian Cojocaru și Radu-Nicolae Mocanu): G. Popa, Boboc, Fl. Sasu - Zaharia, T. Andrei - Alexe, R. Tănase, Don - Afloare, D. Burlacu - I. Coman, Sola, Cucoș (54 Părălește), Ștefăroi - Pădureanu (a mai jucat: Drelciuc; rezerve neutilizate: Țală, Galanton, Tăbuș, Lolea, Vătafu).

„A fost o partidă interesantă, în care am întâlnit o echipă cu mulți jucători, tineri, ambițioși, care și-au făcut pe deplin datoria. Noi am avut o a doua repriză puțin mai grea, pentru că vântul ne-a pus ceva probleme, dar am avut și câteva accidentări. Din fericire, nu e ceva grav nici la Nicu Ignea, nici la Cătălin Nicolae. Mă bucur că scorul final ne-a fost favorabil. Ca valoare a echipelor, e posibil ca Năvodari și Tomitanii să joace finala acestui campionat”, a declarat Cristian Husea.

„A fost un adevărat derby județean! A fost primul nostru meci oficial în această formulă și poate că de aceea au apărut mici inexactități. Păcat de acea nesincronizare în margine, la ultima fază, când codul de lansare nu a fost transmis corect. Eram foarte aproape de butul advers și puteam să câștigăm. Oricum, sunt mulțumit de prestația jucătorilor în fața unei echipe care de 2-3 ani termină mereu pe podiumul DNS. Constanța a demonstrat că poate avea rugby de nivel înalt și le mulțumesc pe această cale colegilor de la Năvodari pentru sportivitatea de care au dat dovadă. Sperăm ca din sezonul următor județul Constanța să poată alinia o formație puternică în Superligă. Noi avem ca obiectiv să creăm o echipă cât mai omogenă. Avem un lot cu media de vârstă sub 22 de ani și vrem să creștem de la meci la meci”, a afirmat Cristian Cojocaru.

