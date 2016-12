CS Năvodari a remizat cu Bîrladul

Vineri după-amiază, într-o partidă contând pentru ediția 2015 din Divizia Națională de seniori, etapa a treia, CS Năvodari a jucat pe teren propriu cu RC Bîrlad. Formația antrenată de Cristian Husea și Cornel Suciu a făcut din nou spectacol pe Stadionul „Flacăra” din Năvodari, dar nu a reuşit să obţină a doua victorie din acest sezon, scorul final fiind 20-20 (17-10)! Gazdele au scăpat victoria printre degete, pentru că în ultimul minut de joc Trandafir a ratat o lovitură de pedeapsă! E drept, poziţia a fost dificilă, 25 de metri distanţă şi aproape de tuşă. Punctele reuşite de singura reprezentantă a județului Constanța în al doilea eșalon al rugbyului românesc au fost realizate de Bejan, Fl. Croitoriu (câte un eseu fiecare) și Trandafir (două transformări şi două lovituri de pedeapsă). Pentru oaspeţi au înscris Neagu, Brăileanu, Pohrib (câte un eseu fiecare) şi Ibănescu (o transformare și o lovitură de pedeapsă).

„Am jucat contra campioanei en titre şi cred că am reuşit să ne ridicăm la nivelul său. Prima repriză a fost la discreţia noastră, am condus pe tabela de scor o bună parte din meci şi puteam chiar să câştigăm. Echipa din Bîrlad este la fel de valoroasă ca anul trecut, are pe linia de treisferturi câţiva jucători din echipa naţională de rugby în 7, care pasează foarte bine, şi este mai bine pregătită fizic. Publicul a fost numeros şi zgomotos, iar la meciurile următoare îi aşteptăm pe spectatori să vină în număr cât mai mare”, a declarat antrenorul principal Cristian Husea. La partidă au asistat circa 600 de spectatori.

Au evoluat pentru CS Năvodari: Apetroae, Barbu, Istrate - M. Croitoru, Burlacu - Niţă, Ogea, Bejan - Fl. Croitoriu, Trandafir - Ciubotariu, M. Pîrvu, Gheară, M. Prodan - Grigoraș (au mai intrat: Iorga, Avram, Perju, Zainea).

Alte rezultate din această etapă: CSUAV Arad - RC Stejarul Buzău 34-24; CSM Bucovina Suceava - RCM Galați 21-15. Meciul Politehnica Unirea Iași - Steaua Under 23 București a fost amânat.