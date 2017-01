CS Năvodari întâlnește “lanterna roșie” în DN de rugby

Sâmbătă, de la ora 10.00, pe terenul “Legmas”, formația CS Năvodari va primi replica echipei RCM Galați, într-un meci contând pentru etapa a 12-a a Diviziei Naționale de rugby. Pregătită de Virgil Năstase, Cristian Husea și Cornel Suciu, echipa năvodăreană ocupă înaintea acestui meci locul 3 în clasament, cu 29 de puncte, în timp ce adversara se află pe ultima poziție, a șaptea, cu șapte puncte. „Echipa a crescut cu fiecare meci și mă bucur că și cei tineri, aici referindu-mă la Alexandru Toader (campion național U16) și Eduard Barbu (CN U18), de la RCJ Farul și LPS “Nicolae Rotaru”, s-au adaptat rapid. Amândoi au 19 ani, au posibilități de a crește și mai mult în joc și mă bucur că am putut să le oferim această șansă la Năvodari”, a mărturisit antrenorul Virgil Năstase. Tehnicianul grupării din Năvodari a prezentat și obiectivul din acest an. „Ne propunem să avem evoluții bune în fiecare partidă, indiferent de adversar, și, bineînțeles, să și câștigăm. CS Năvodari a pus probleme indiferent cu cine a jucat, iar acest lucru nu face decât să ne aducă respectul celorlalte echipe. Revenim în fața propriilor suporteri după două victorii și sâmbătă vrem să înscriem cât mai multe eseuri”, promite Virgil Năstase. În cazul în care va încheia sezonul regulat pe locul 3, CS Năvodari va întâlni în semifinalele Diviziei Naționale probabil pe RC Bârlad, meciul urmând să se dispute în deplasare. „Chiar dacă am pierdut ambele partide cu Bârlad din sezonul regulat (n.r. - 15-17 și 11-16), mai ales ultimul meci de la ei ne-a dat încredere că se poate mai mult, iar dacă îi vom reîntâlni în semifinale, avem șanse să câștigăm dacă vom avea efectivul complet. Ne dorim să disputăm finala, chiar dacă nu vom putea promova. Diferența de buget ar fi mult prea mare, iar dacă nu te ridici la nivelul investițiilor din Superligă poți avea mari probleme”, consideră Virgil Năstase, fost antrenor la RCJ Farul și la reprezentativa României.