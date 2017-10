CS Năvodari, învinsă în derby-ul cu Buzăul

Sâmbătă, pe stadionul „Flacăra” din Năvodari, s-a jucat meciul direct dintre primele două clasate în ierarhia Diviziei Naționale de seniori la rugby, CS Năvodari și SCM Gloria Buzău. Partida a contat pentru etapa a 4-a, iar ambele echipe câștigaseră tot în primele trei etape, acumulând câte 14 puncte. Lipsită de mai mulți titulari, accidentați, echipa gazdă a pierdut cu scorul de 22-26 (12-20), nereușind să revină după o primă repriză foarte slabă, în care a fost condusă la un moment dat cu 20-0! Pentru CS Năvodari au marcat Agapie, Agiacai (câte un eseu fiecare), Ignea (două transformări) și Trandafir (o lovitură de pedeapsă), constănțenii beneficiind și de un eseu de penalizare.

Au evoluat pentru CS Năvodari (antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Năstase): Zapan, Comănici, Apetroae - Burlacu, Agiacai - M. Niță, Ogea, Petreanu - Agapie, Ignea - Grigoraș, Puișoru, Gheară, Ciubotariu - Perju (au mai jucat: Toader, Strat, Bejan, Trandafir; rezerve neutilizate: Iorga, Fl. Croitoriu, Brașovianu). Nu au putut evolua trei titulari accidentați: C. Nicolae (ruptură de ligament la biceps), M. Croitoru (ruptură la gambă) și Barbu (disjuncție la umăr).

„Am făcut o primă repriză slabă, asta și pentru că am intrat în jocul lor. Buzăul a atacat continuu în primele 30 de minute, iar noi am comis mai multe greșeli de mânuire a balonului. E drept că mingea era și udă, de roua dimineții. Câteva placaje ratate și am primit trei eseuri, așa că eram conduși cu 20-0! Până la pauză am revenit la 20-12, iar în repriza a doua Agapie a primit cartonașeul galben. Nu am luat multe puncte atunci, dar nu am mai putut recupera dezavantajul. Asta e, se mai întâmplă să și pierzi, bine că am luat măcar bonusul defensiv”, a declarat Cristian Husea.

Celelalte rezultate din etapa a 4-a: CSM Bucovina Suceava - Știința Petroșani 15-17; CSU „Aurel Vlaicu” Arad - RC Bârlad 24-27; Tomitanii Constanța - RCM Galați 32-15. În clasament conduce SCM Gloria Buzău, cu 18 puncte, urmată de CS Năvodari 15p, Știința Petroșani 11p, RC Bârlad 11p/3j, Tomitanii Constanța 6p/2j, RCM Galați 5p, CSM Bucovina Suceava 2p/3j și CSU „Aurel Vlaicu” Arad 1p.

