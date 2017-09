CS Năvodari, locul 2 în turneul de la Arad

Sâmbătă a debutat Campionatul Național de rugby în 7 rezervat echipelor din Divizia Națională de seniori (DNS), eșalonul al doilea din rugbyul românesc. La competiție s-au înscris opt formații: CS Năvodari, Tomitanii Constanța, RC Stejarul Buzău, Știința Petroșani, RC Bârlad, RCM Galați, CSU „Aurel Vlaicu” Arad și Sportul Studențesc București. Echipa din Buzău a anunțat că, din motive financiare, nu poate să facă deplasarea la Arad, însă face eforturi să ajungă la celelalte două turnee. În aceste condiții, ea a pierdut cu 0-5 toate meciurile programate la Arad și are minus 4 puncte în clasamentul general.

Condițiile meteo de la Arad au fost cu totul potrivnice sportului - cod roșu de caniculă! Au fost 40 de grade la umbră, probabil aproape 50 la nivelul gazonului, în plin soare!!! Din fericire, niciun jucător care a evoluat pe terenul din Sânnicolau Mic nu a suferit vreun accident nedorit, partidele desfășurându-se normal. La această primă etapă, cele opt participante au fost împărțite în două grupe: Grupa A - CS Năvodari, Tomitanii Constanța, RCM Galați, Știința Petroșani; Grupa B - CSUAV Arad, RC Bârlad, RC Stejarul Buzău, Sportul Studențesc București.

Iată rezultatele înregistrate:

faza grupelor: Năvodari - Tomitanii 21-12; Buzău - Sportul 0-5; Petroșani - Galați 26-5; Bârlad - Arad 33-12; Tomitanii - Galați 7-12; Sportul - Arad 0-31; Năvodari - Petroșani 29-10; Buzău - Bârlad 0-5; Petroșani - Tomitanii 24-5; Bârlad - Sportul 35-5; Galați - Năvodari 15-12; Arad - Buzău 5-0

meciuri de clasament: Tomitanii - Buzău 5-0; Galați - Sportul 21-7; Petroșani - Arad 26-7; Bârlad - Năvodari 19-12.

Au evoluat pentru CS Năvodari (antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Năstase): Strat, M. Niță, Agapie, Fl. Croitoriu, Trandafir, Arefi, Grigoraș, Puișoru, Ciubotariu, I. Prodan, Ignea, Perju. „Echipa noastră s-a cam obișnuit să dea chix în finale, din păcate. Am condus cu 12-0, dar nu am reușit să câștigăm în fața Bârladului. Adversarii au fost și mai odihniți decât noi, pentru că Buzăul nu s-a prezentat, iar grupa lor a fost oricum mai ușoară. Grupa noastră a fost mai puternică, mai echilibrată, iar noi am terminat primii la punctaveraj. Însă mai sunt două turnee și avem timp să recuperăm. Obiectivul clubului nostru este câștigarea competiției”, a declarat Cristian Husea.

Pentru tinerii jucători de la Tomitanii Constanța, meciurile oficiale de la Arad au fost primele din carieră contra unor echipe din DNS. „Pentru noi, acest turneu a fost unul de acomodare cu DNS. Niște meciuri în care jucătorii noștri au luat pulsul viitoarelor adversare din campionatul de rugby în 15”, a afirmat antrenorul Cristian Cojocaru.

DNS la rugby în 7 cuprinde trei turnee, programate la Arad (5 august), Galați (12 august) și Năvodari (19 august). Punctajele acumulate în fiecare etapă se vor aduna pentru a se alcătui clasamentul final al competiției. Se acordă două puncte pentru victorie și un punct pentru înfrângere, dar și puncte pentru locul ocupat în fiecare etapă (6p pentru locul 1, 4p pentru locul 2, 3p pentru locul 3 etc.).