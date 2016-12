CS Năvodari primește vizita Stelei, în DNS la rugby

Divizia Națională de seniori la rugby programează sâmbătă meciurile din etapa a 5-a, în care CS Năvodari va evolua pe Stadionul „Flacăra” din Năvodari, împotriva echipei Steaua Under 23 București. Acesta va fi primul meci pe care îl vor disputa steliștii în acest campionat, pentru că partidele programate în primele patru etape au fost amânate! Steaua Under 23 s-a înscris în campionat pe ultima sută de metri, cu câteva zile înaintea primei etape. Jocul va începe la ora 14.00, iar intrarea spectatorilor va fi gratuită. Tot sâmbătă, dar de la ora 10.00, vor mai avea loc meciurile Știința Petroșani - Politehnica Unirea Iași, CSUAV Arad - RC Bîrlad și CSM Bucovina Suceava - CSM Under 23 București, în timp ce partida RCM Galați - RC Stejarul Buzău este programată de la ora 11.00. În clasamentul DNS conduc Bîrlad și Năvodari, cu câte 11 puncte, urmate de Suceava 10p și de Galați 9p. Rezultatele înregistrate de CSM U-23 și Steaua U-23 nu contează în clasament.

Și în SuperLiga de rugby are loc, la sfârșitul acestei săptămâni, etapa a 5-a. Se joacă doar două partide, ambele sâmbătă. De la ora 11.00 (în direct la TVR 2) se dispută meciul Dinamo București - CSM Olimpia București, iar de la ora 13.00 se întâlnesc Universitatea Cluj și Timișoara Saracens RCM-UVT. Partida Steaua București - CSM Știința Baia Mare a fost amânată pentru 30 octombrie. În clasament conduce Timișoara, cu 15 puncte, urmată de Steaua 12p, Dinamo 8p, Cluj 6p (3j), Baia Mare 6p (3j) și CSM 5p.