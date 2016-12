CS Năvodari va aborda play-off-ul de pe prima poziție

Etapa a 18-a din Divizia Națională de seniori la rugby, ultima din sezonul regulat, a programat, sâmbătă, la Năvodari, pe stadionul „Flacăra”, meciul dintre echipa locală CS și formația RCM Galați. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 15-7, toate punctele fiind marcate în prima repriză! Pentru CS Năvodari au înscris L. Dumitru (două eseuri) și Trandafir (o transformare și o lovitură de pedeapsă), oaspeții punctând dintr-un eseu transformat. „În repriza a doua am avut vântul contra noastră și am fost nevoiți ca mai mult să ne apărăm. Adversarii au folosit deseori loviturile de picior și ne trimiteau înapoi în terenul nostru. Important este că am învins și că vom intra în play-off de pe primul loc”, a declarat Cristian Husea, antrenorul principal al echipei dobrogene. Au evoluat pentru CS Năvodari (antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Năstase): Apetroae, Strat, Barbu - Burlacu, M. Croitoru - Niță, Bejan, Călin - L. Dumitru, Trandafir - Miron, Papaiane, Ciubotariu, Grigoraș - Perju (au mai intrat: Tarcan, Brașovianu, I. Prodan, Comănici, Fl. Croitoriu și Porumb).

Celelalte rezultate ale etapei: Politehnica Unirea Iași - RC Stejarul Buzău 43-7, Știința Petroșani - CSM Bucovina Suceava 39-13 și RC Bîrlad - CSM U-23 București 14-23. Partida Steaua U-23 București - CSUAV Arad nu s-a disputat și a fost omologată cu scorul de 0-5, deoarece steliștii s-au retras din campionat. Clasament: 1. CSM U-23 București 81p, 2. RC NĂVODARI 64p, 3. Iași 60p, 4. Bîrlad 58p, 5. Petroșani 43p, 6. Galați 41p, 7. Steaua U-23 24p, 8. Suceava 22p, 9. Buzău 13p, 10.Arad 13p. Mai sunt de jucat două restanțe, CSM U-23 - Iași și Galați - Petroșani, ambele fiind reprogramate pentru data de 3 octombrie. Federația Română de Rugby urmează să anunțe săptămâna aceasta programul și datele de desfășurare ale partidelor din play-off.