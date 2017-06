CS Năvodari va întâlni Știința Petroșani în semifinala DNS

Sâmbătă s-a încheiat sezonul regulat al Diviziei Naționale de seniori la rugby, odată cu disputarea etapei a 14-a a campionatului. CS Năvodari, câștigătoare în devans a sezonului regulat, a jucat în deplasare cu CSM Bucovina Suceava, fiind învinsă cu scorul de 32-23 (10-3). Gazdele, mai motivate, pentru că această victorie le-a asigurat poziția secundă în clasament, au jucat cu multă ambiție și le-au produs dobrogenilor a doua înfrângere în 14 etape. Pentru oaspeți au înscris Strat, Apetroaie (câte un eseu fiecare), Ignea (eseu, transformare și lovitură de pedeapsă) și Trandafir (lovitură de pedeapsă).

Au evoluat pentru CS Năvodari (antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Năstase): Zapan, Strat, Toader - Ogea, M. Croitoru - Brașovianu, Olescu, M. Niță - Fl. Croitoriu, Ignea - Porumb, Trandafir, Ciubotariu, M. Prodan - C. Nicolae (au mai jucat: Apetroaie, Agapie, I. Prodan, Arefi).

„A fost un meci greu, pentru că Suceava are pretenții la primul loc, iar pe teren propriu are toți jucătorii disponibili, spre deosebire de partidele programate în deplasare. S-au mobilizat, au fost mai motivați, dar nici noi nu am forțat, pentru a nu risca accidentări. De aceea am menajat mai mulți jucători și le-am oferit minute de joc lui Porumb sau Arefi, ultimul revenit după o lungă absență, pentru că a fost operat. De asemenea, Ogea și Trandafir au evoluat pe alte posturi decât cele obișnuite. Pe foaia de joc am trecut doar 21 de jucători, iar nouă dintre ei sunt sub 23 de ani. În concluzie, meciul de la Suceava a constituit un foarte bun antrenament înaintea semifinalelor”, a declarat Cristian Husea.

Celelalte rezultate din etapa a 14-a: RC Stejarul Buzău - Știința Petroșani 35-26; CSU „Aurel Vlaicu” Arad - CS Mănăștur 53-31; Rugby Club Bârlad - RCM Galați 46-28.

În clasamentul DNS, la finalul sezonului regulat, CS Năvodari a terminat pe primul loc, cu 60 de puncte acumulate în 14 jocuri, fiind urmată de CSM Bucovina Suceava 48p, RC Stejarul Buzău 45p, Știința Petroșani 37p/13j, RC Bârlad 33p, RCM Galați 26p/13j, CSU „Aurel Vlaicu” Arad 14p și CS Mănăștur 4p.

Partida Știința Petroșani - RCM Galați a fost amânată pentru data de 20 mai, însă rezultatul ei nu mai poate influența împerecherea din semifinale. Reamintim că, după sezonul regulat, echipele vor fi împărțite în două grupe valorice, 1-4 și 5-8, în care vor juca semifinale (27-28 mai) și meciuri de clasament (3-4 iunie). Semifinalele vor avea loc pe terenul echipelor mai bine clasate în sezonul regulat, iar meciurile de clasament se dispută pe teren neutru. Programul semifinalelor este următorul: CS Năvodari - Știința Petroșani și CSM Bucovina Suceava - RC Stejarul Buzău, respectiv RC Bârlad - CS Mănăștur și RCM Galați - CSU „Aurel Vlaicu” Arad.

